ジャパンモビリティショー2025 ヤマハブース概要～「感じて動きだす」をテーマに、ワールドプレミア6機種を含む16モデルを出展～

【ヤマハブースの主な出展物】

【ヤマハブース以外の出展物】

（ ）内は出展場所

180度に展開した姿勢から、自らの判断で各部モーターを適切に駆動して車体を起き上がらせ、バランスを保ちながら自立することが可能





「大型バッテリーEVならではのFUN」を体現する実走プロトモデルです。FUNの最大化を目的に軽量化とコンパクト化を追求し、新感覚の乗り味と扱いやすさを兼ね備えたスーパースポーツEVです。従来の内燃機関モデルで培った優れた操縦安定性に、バッテリーEVの魅力であるリニアなスロットルレスポンスと力強くスムーズな加速性能を融合。さらに、ライダーの手元に集約したシンプルな操作系と、車両の状態をライダーに伝えるメータービジュアライザーやサウンドなど、スポーツ走行に集中できる各種のHMI（ヒューマン‐マシン・インターフェイス）を実装しています。