日本の生成型AI市場規模、シェア、成長およびメーカー（2035年）
KDマーケット・インサイツは、『日本の生成AI市場の将来動向と機会分析 - 2025年から2035年』と題した市場調査レポートを発表いたしました。本レポートの範囲には、現在の市場動向や将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス判断を行えるよう支援します。本調査レポートでは、KDマーケット・インサイツの研究者が一次・二次の分析手法を用いて、市場競争の評価、競合企業のベンチマーキング、ならびにGTM（Go-To-Market）戦略の理解を行っています。
日本の生成AI市場規模、シェア、成長要因、セグメンテーション、メーカーおよび将来展望
市場概要
日本の生成AI市場は、同国のデジタル経済における重要なセグメントとして台頭しており、IT、金融、医療、製造、メディア、教育といった産業を変革しています。生成AIとは、既存のデータセットを基にテキスト、画像、音声、動画、コードなど新しいコンテンツを生成する人工知能システムを指します。その応用範囲は、業務プロセスの自動化から、クリエイティブデザイン、予測モデリング、人と機械の協働にまで及びます。
ロボティクス、自動化、製造業に強みを持つ日本は、生産性とイノベーションを高めるために生成AIへの投資を拡大しています。政府主導のデジタルトランスフォーメーション施策と企業による導入拡大が、市場の急速な発展を後押ししています。さらに、日本文化が重視する精密さと効率性は、生成AIによる業務効率化や顧客体験向上の機会と合致しています。
市場規模とシェア
日本は強力な研究開発基盤と確立された技術セクターに支えられ、アジア太平洋地域の生成AI市場におけるシェアを拡大しています。大企業、特に自動車、金融サービス、ヘルスケア分野が先行導入しており、スタートアップも革新的なアプリケーションを生み出しています。クラウドサービスプロバイダーやITコンサルティング企業が、生成AIツールを幅広い企業に提供している点も特徴です。
サンプルレポートはこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/contact-us
市場は非常に断片化しており、グローバルリーダーによるAIプラットフォーム提供と並んで、日本語処理や文化的ニュアンス、規制対応に特化した国内企業が存在します。顧客サポート、ソフトウェア開発、メディアコンテンツ制作における生成AIが現時点で最大シェアを占めていますが、ヘルスケアと製造分野は高成長が期待される領域です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331071&id=bodyimage1】
成長要因
政府のデジタル変革支援 - Society 5.0 などの施策が産業横断的にAI活用を推進。
自動化需要 - コンテンツ生成、コーディング、データ分析におけるコスト削減と効率化。
言語・ローカライゼーション - 日本語対応生成AIモデルが顧客対応、教育、コンテンツ分野での採用を牽引。
高齢化社会と医療ニーズ - 創薬、医用画像診断、患者対応ツールへのAI活用拡大。
クリエイティブ・メディア分野 - 広告、ゲーム、デザインでの活用が進展。
クラウドとコンピューティングの進歩 - 中小企業でも利用可能なスケーラブルなAI基盤を提供。
競争圧力 - グローバル企業に対抗するためのAI導入。
市場セグメンテーション
コンポーネント別: ソフトウェア／プラットフォーム（AIモデル、API、ツール）、サービス（コンサルティング、統合、サポート）
日本の生成AI市場規模、シェア、成長要因、セグメンテーション、メーカーおよび将来展望
市場概要
日本の生成AI市場は、同国のデジタル経済における重要なセグメントとして台頭しており、IT、金融、医療、製造、メディア、教育といった産業を変革しています。生成AIとは、既存のデータセットを基にテキスト、画像、音声、動画、コードなど新しいコンテンツを生成する人工知能システムを指します。その応用範囲は、業務プロセスの自動化から、クリエイティブデザイン、予測モデリング、人と機械の協働にまで及びます。
ロボティクス、自動化、製造業に強みを持つ日本は、生産性とイノベーションを高めるために生成AIへの投資を拡大しています。政府主導のデジタルトランスフォーメーション施策と企業による導入拡大が、市場の急速な発展を後押ししています。さらに、日本文化が重視する精密さと効率性は、生成AIによる業務効率化や顧客体験向上の機会と合致しています。
市場規模とシェア
日本は強力な研究開発基盤と確立された技術セクターに支えられ、アジア太平洋地域の生成AI市場におけるシェアを拡大しています。大企業、特に自動車、金融サービス、ヘルスケア分野が先行導入しており、スタートアップも革新的なアプリケーションを生み出しています。クラウドサービスプロバイダーやITコンサルティング企業が、生成AIツールを幅広い企業に提供している点も特徴です。
サンプルレポートはこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/contact-us
市場は非常に断片化しており、グローバルリーダーによるAIプラットフォーム提供と並んで、日本語処理や文化的ニュアンス、規制対応に特化した国内企業が存在します。顧客サポート、ソフトウェア開発、メディアコンテンツ制作における生成AIが現時点で最大シェアを占めていますが、ヘルスケアと製造分野は高成長が期待される領域です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331071&id=bodyimage1】
成長要因
政府のデジタル変革支援 - Society 5.0 などの施策が産業横断的にAI活用を推進。
自動化需要 - コンテンツ生成、コーディング、データ分析におけるコスト削減と効率化。
言語・ローカライゼーション - 日本語対応生成AIモデルが顧客対応、教育、コンテンツ分野での採用を牽引。
高齢化社会と医療ニーズ - 創薬、医用画像診断、患者対応ツールへのAI活用拡大。
クリエイティブ・メディア分野 - 広告、ゲーム、デザインでの活用が進展。
クラウドとコンピューティングの進歩 - 中小企業でも利用可能なスケーラブルなAI基盤を提供。
競争圧力 - グローバル企業に対抗するためのAI導入。
市場セグメンテーション
コンポーネント別: ソフトウェア／プラットフォーム（AIモデル、API、ツール）、サービス（コンサルティング、統合、サポート）