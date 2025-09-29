Z世代から圧倒的な支持を受けるメンズビューティーブランド「LIPPS」、初のブランドブック『すべての人はカッコいい』9月29日発売
株式会社みらいパブリッシング（東京・高円寺／代表取締役：松崎義行）は、新刊『すべての人はカッコいい』を2025年9月29日に発売いたします。
1999年4月、東京・原宿に誕生したヘアサロン「LIPPS」。わずか３人のスタッフから始まったサロンは、現在28店舗、約400人のスタッフ（2025年7月時点）を抱える事業グループへと成長しています。ヘアサロンにとどまらず、シャンプー・トリートメントやワックスの開発、メンズメイクのコスメブランド「LIPPS BOY」の設立など歩みを進め、今年6月には株式会社リップスがメンズビューティーブランドとしてグロース市場に上場。10～20代のメンズヘアトレンドを創り出してきたブランドへの信頼性と、ヘアからメイクまでトータルで提供できる“スタイリング力”を強みに、Z世代の男性を中心に圧倒的な支持を受けています。
本書は、LIPPSファウンダーの的場タカミツ氏の歩みと展望をまとめた、初めてのブランドブック。美容業界をめざす若者はもちろん、時代をつくる気概をもつ多くの人に手に取ってほしい一冊です。
“Boys, Be Beautiful!” ありのままの自分を楽しみ、センス良く、自由に、幸福に生きることは、なによりも美しい！それでいい！
1999年、３人で始めた小さなヘアサロンが、今や多くの店舗と従業員を抱えるメンズヘアサロンへ。LIPPSはヘアスタイルにとどまらず、メンズビューティーブランドとして進化し続けている…。その軌跡とは――。
オールジャンルサロンから、社会の風潮に逆らってメンズヘアサロンに大きく舵を切った挑戦、手首に負担のかからないシザーや独自の技法「フレームカット」を生み出した「不器用だからこそ」の発想、メンズスタイルの定番「束感」のアイデアとそれを実現するためのワックスの開発…。「カリスマ美容師ではなかった」という的場氏が、まったく新しい美容師像を手探りしてきた日々を、LIPPSの軌跡を誕生当時から見つめてきた「LIPPS君」が縦横無尽に語ります。
LIPPSの経営理念でもある「Boys, Be Beautiful!」は、年齢も性別も問わないすべての人が、ありのままの自分を楽しみ、センス良く、自由に、幸福に生きることは、なによりも美しい！それでいい！という全力の肯定。互いを認め合い、尊重するLIPPSの精神と、平成・令和を駆け抜けるメンズ美容業界のトップランナーの思いが、本書のすみずみに満ちています。
目次
I 不器用がくれたもの
II 美のつく職業
III 手のひらのスタイリスト
IV Boys, Be Beautiful !
【著者プロフィール】
的場 タカミツ（まとば たかみつ）
LIPPSファウンダー
1966年 岡山県生まれ。
1999年、東京・原宿にヘアサロン「LIPPS」（現・LIPPS hair）を創業して以来、スタイリングプロダクトでもZ世代を中心に圧倒的支持を獲得するなど、人気メンズビューティーブランド「LIPPS」を成長させ続けている。
【書籍概要】
書名：すべての人はカッコいい
著者：的場タカミツ
発売日：2025年9月29日
価格：1760円（税込）
体裁：四六判変型 192ページ ソフトカバー
ISBN：978-4-434-36200-2
【会社概要】
会社名：株式会社みらいパブリッシング
所在地：東京都杉並区高円寺南4-26-12 福丸ビル6階
HP：https://miraipub.jp/
