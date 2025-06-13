【大胆解禁】『ギャル嫁の秘密』第3巻発売記念 東条冬雪の社員証風カードを配布 全国書店フェアを開催

株式会社コアミックス

株式会社コアミックス（東京都武蔵野市）は、2025年6月20日（金）に『ギャル嫁の秘密』第3巻（作者・クドゥー）が発売することを記念し、全国の書店およそ600店舗でフェア企画を開催いたします。

【開催日程】

2025年6月20日（金）～（※特典配布終了／各店舗取り扱い終了まで）



【開催店舗】

対象店舗リストは下記ページよりご確認いただけます。

https://drive.google.com/file/d/1zGit-DJCEl3hgQAfpQjpQbeGJO8J2vJz/view?usp=sharing



【開催内容】

期間中『ギャル嫁の秘密』をお買い上げの方に

“社員証風カード”（全3種）をプレゼント！

表共通、裏3種

※数量限定、先着順での配布となります。

※配布方法は配布店舗の状況等により異なる場合がございます。

※特典の配布状況については、ご希望の対象書店にてお問合せ下さい。

『ギャル嫁の秘密』は、GANMA!にて2023年10月より連載を開始。重版続々、SNS累計70万いいね！の可愛い「ギャル嫁」とのラブコメディだ。この度、第3巻が発売となる。

▼第3巻あらすじ▼

”ギャル嫁”の冬雪は同僚であり、夫の太陽と秘密のオフィスラブ中。会社の飲み会でお酒を飲んだ冬雪はフラフラに酔った状態で太陽の元へと乗り込んでしまい…!? 更なる新キャラ登場&学生時代の"純度100%"な初デートなど大収録! 1、2巻発売即重版の話題作! 旦那の前ではピュアな”ギャル嫁”のラブコメディ!!



『ギャル嫁の秘密』第3巻

発売日：2025年6月20日

ISBN：9784867207741

試し読み：https://ganma.jp/web/magazine/galyome

編集・発行・発売：コアミックス

第3巻を購入する :https://www.amazon.co.jp/%E3%82%AE%E3%83%A3%E3%83%AB%E5%AB%81%E3%81%AE%E7%A7%98%E5%AF%86-3-%E3%82%BC%E3%83%8E%E3%83%B3%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9-BD-%E3%82%AF%E3%83%89%E3%82%A5%E3%83%BC/dp/4867207748/ref=sr_1_1?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=A52ENVUKOB IQ &dib=ey J2 IjoiMSJ9.r_Ui0hiHPqwgn4XAus_vRbrywUTzVqWaRplw5dnC1ltj_Mf_gWgIKPPM64QAY91g0gKNiON69I9FDPlTsMzDsooY9_6UarWP1nkdrUqIrxzLYittIgoRMAz5r9SS28xzNdObZTSbkS2t6kmOAv_NvZR5HUapURYcqfDHm1sc-bBJleqP9hFp0XCsR5wzmHV8AZleU6YYL7nCk8ds08xNoQB23tm2CxCIIMHe0lLBo9w.RFgDDrZjyxWRS4vIEXyavU5zX3Yms-xZaqn3H7RodRk&dib_tag=se&keywords=%E3%82%AE%E3%83%A3%E3%83%AB%E5%AB%81%E3%81%AE%E7%A7%98%E5%AF%86&qid=1749489822&s=books&sprefix=%E3%82%AE%E3%83%A3%E3%83%AB%E5%AB%81%E3%81%AE%E7%A7%98%E5%AF%86%2Cstripbooks%2C155&sr=1-1