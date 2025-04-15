ZAQによる「ぱらすと！」初の全体オリジナル楽曲詳細解禁！MVはTOKYO NODE LAB協力、監督は新進気鋭のクリエイターMariruiが担当！

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株式会社ClaN Entertainment

　株式会社ClaN Entertainment（本社：東京都港区、代表取締役社長：大井 基行、以下ClaN）は、リアルとバーチャルでパラレルに活動するVTuberプロジェクト「ぱらすと！」から、アニソンクリエイター「ZAQ」によるグループ初の全体楽曲「Paranormal Cluster」のリリース情報、TOKYO NODE LAB協力のミュージックビデオに新進気鋭のクリエイターMariruiが監督参加することをお知らせします。




「Paranormal Cluster」楽曲情報



ぱらすと！「Paranormal Cluster」




【 Sound 】


Vocal：ぱらすと！ / Parast!


Music：ZAQ


Lyrics：ZAQ


Arrangement：eba


Mastering Engineer：大串浩彰（Brilliant Studio） / Hiroaki Ohgushi


Mastered at サウンドインスタジオ / SOUND INN STUDIO


Recording Engineer：大串浩彰（Brilliant Studio） / Hiroaki Ohgushi


Assistant Recording Engineer：植田築 / Kizuku Ueda


Recorded at サウンドインスタジオ / SOUND INN STUDIO


Mixing Engineer：大串浩彰（Brilliant Studio） / Hiroaki Ohgushi


Mixed at サウンドインスタジオ / SOUND INN STUDIO


Director：藤原隆之（F.M.F） / Takayuki Fujiwara


Production：株式会社 F.M.F / F.M.F



【 JKT 】


Designer：岩佐トモタカ / Tomotaka Iwasa


Producer：橋本茜 / Akane Hashimoto



【 Release 】


配信リリース：4/19（土）0:00（予定）


URL：https://nex-tone.link/A00183441



MV情報



新進気鋭のクリエイター「Marirui」による「ぱらすと！」初の”実写”ミュージックビデオ制作が決定！


TOKYO NODE LAB協力による3DCG演出も見どころです！



【 Movie 】


Logo Designer：岩佐トモタカ / Tomotaka Iwasa


Director：Marirui


Producer：橋本茜 / Akane Hashimoto


Special Thanks：TOKYO NODE LAB



【 Release 】


YouTube：MV公開耐久「100kmマラソン」後公開



放送情報



■日本テレビバズリズム02」あの人ランキング


放送日：2025年5月23日（金）24:59～（3週連続）


番組HP：https://www.ntv.co.jp/buzzrhythm/


エリアごとの放送日はこちら：https://www.ntv.co.jp/buzzrhythm/net.html



■中京テレビ(日テレ系列)「オードリーさん、ぜひ会ってほしい人がいるんです。」5月度エンディングテーマ


放送日：中京テレビ月曜深夜 ／ 日本テレビ木曜深夜　放送


番組HP：https://www.ctv.co.jp/audrey/



■TVIテレビ岩手「５きげんどようび」5月エンディングテーマ


放送日：（土）9:55-10:25


番組HP：https://www.tvi.jp/doyoubi/



■TVIテレビ岩手「ねだらX」5月オープニングテーマ


放送日：（月）-（木）25:54-26:08、（金）25:59-26:13


番組HP：https://www.tvi.jp/nedarax



クリエイターコメント



～Marirui「MUSIC VIDEO」担当～




MV公開耐久「100kmマラソン





YouTubeの「ぱらすと！」公式チャンネルにてMV公開をかけたガチ耐久「100kmマラソン」を実施しますので、MV公開を見届けましょう！



日時


2025年04月19日（土）00:01



配信URL


https://youtube.com/live/jT2-WY9Qups



ぱらすと！ ONE MAN LIVE「襲鳴祭」





■公演概要


VTuberプロジェクト「ぱらすと！」初の”リアル”ワンマンライブの開催が決定！


2024年4月のデビューから約1年、パラレルアーティストとして”初”の”リアル”の姿で出演し、「襲鳴祭」を盛り上げます！


また今まで公開してきた”攻撃的”な楽曲を全編バンドサウンドでお届け！


Signite、Sunglows、melctoseの三者三様、熱いパフォーマンスを見逃すな！



イベント


ぱらすと！ ONE MAN LIVE「襲鳴祭」



■出演


ぱらすと！、Signite、Sunglows、melctose、白傘くらげ、薬師乃しの、常磐木はた、柑原あさひ、甘ヶ咲あめ、鈴神うたね



■開催日時


2025年5月17日（土）


1部：開場13:30 / 開演14:00


2部：開場18:30 / 開演19:00



■会場


duo MUSIC EXCHANGE（東京都渋谷道玄坂2-14-8 O-EASTビル 1F）


「ぱらすと！」について
「ぱらすと！」について

「ぱらすと！」は日本のどこかにある音楽学校"襲鳴学院"を舞台に、所属メンバーが1年後の周年イベント"襲鳴祭"を目指して音楽やゲームなど、様々な活動を通して成長していくVTuberプロジェクトです。

同じ志を持つメンバーとユニットを結成し、EDMやメロコア、ピコリーモといった攻撃力抜群のオリジナル楽曲を展開します。

バーチャルとリアルを股にかける"パラレル"な新しいライブパフォーマンスにもご期待ください。

【公式HP】https://parast.jp/
【公式YouTube】https://www.youtube.com/@parast_pj
【公式ショップ】https://parast-official.booth.pm/
【公式X】https://twitter.com/parast_official



「株式会社ClaN Entertainment」について
「株式会社ClaN Entertainment」について

人生を変える、エンターテイメントを」
株式会社ClaN Entertainmentは「人生を変える、エンターテイメントを」をスローガンに、VTuberをはじめとするインフルエンサーに特化したエンターテイメント企業です。

本社所在地：〒105-7444 東京都港区東新橋一丁目６－１
代表者：代表取締役社長　大井　基行
設立年月日：2022年４月１日
資本金等：約8.5億円（資本剰余金含む）
公式サイト：https://clan-entertainment.com/
note：https://note.com/clanntv
採用サイト：https://www.wantedly.com/companies/company_7437105


■ 本件に関するお問い合わせ
会社名：株式会社ClaN Entertainment
担当：経営管理部　広報
E-mail：pr@clan-ntv.jp