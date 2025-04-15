ZAQによる「ぱらすと！」初の全体オリジナル楽曲詳細解禁！MVはTOKYO NODE LAB協力、監督は新進気鋭のクリエイターMariruiが担当！
株式会社ClaN Entertainment（本社：東京都港区、代表取締役社長：大井 基行、以下ClaN）は、リアルとバーチャルでパラレルに活動するVTuberプロジェクト「ぱらすと！」から、アニソンクリエイター「ZAQ」によるグループ初の全体楽曲「Paranormal Cluster」のリリース情報、TOKYO NODE LAB協力のミュージックビデオに新進気鋭のクリエイターMariruiが監督参加することをお知らせします。
「Paranormal Cluster」楽曲情報
ぱらすと！「Paranormal Cluster」
【 Sound 】
Vocal：ぱらすと！ / Parast!
Music：ZAQ
Lyrics：ZAQ
Arrangement：eba
Mastering Engineer：大串浩彰（Brilliant Studio） / Hiroaki Ohgushi
Mastered at サウンドインスタジオ / SOUND INN STUDIO
Recording Engineer：大串浩彰（Brilliant Studio） / Hiroaki Ohgushi
Assistant Recording Engineer：植田築 / Kizuku Ueda
Recorded at サウンドインスタジオ / SOUND INN STUDIO
Mixing Engineer：大串浩彰（Brilliant Studio） / Hiroaki Ohgushi
Mixed at サウンドインスタジオ / SOUND INN STUDIO
Director：藤原隆之（F.M.F） / Takayuki Fujiwara
Production：株式会社 F.M.F / F.M.F
【 JKT 】
Designer：岩佐トモタカ / Tomotaka Iwasa
Producer：橋本茜 / Akane Hashimoto
【 Release 】
配信リリース：4/19（土）0:00（予定）
URL：https://nex-tone.link/A00183441
MV情報
新進気鋭のクリエイター「Marirui」による「ぱらすと！」初の”実写”ミュージックビデオ制作が決定！
TOKYO NODE LAB協力による3DCG演出も見どころです！
【 Movie 】
Logo Designer：岩佐トモタカ / Tomotaka Iwasa
Director：Marirui
Producer：橋本茜 / Akane Hashimoto
Special Thanks：TOKYO NODE LAB
【 Release 】
YouTube：MV公開耐久「100kmマラソン」後公開
放送情報
放送日：2025年5月23日（金）24:59～（3週連続）
番組HP：https://www.ntv.co.jp/buzzrhythm/
エリアごとの放送日はこちら：https://www.ntv.co.jp/buzzrhythm/net.html
■中京テレビ(日テレ系列)「オードリーさん、ぜひ会ってほしい人がいるんです。」5月度エンディングテーマ
番組HP：https://www.ctv.co.jp/audrey/
■TVIテレビ岩手「５きげんどようび」5月エンディングテーマ
放送日：（土）9:55-10:25
番組HP：https://www.tvi.jp/doyoubi/
■TVIテレビ岩手「ねだらX」5月オープニングテーマ
放送日：（月）-（木）25:54-26:08、（金）25:59-26:13
番組HP：https://www.tvi.jp/nedarax
クリエイターコメント
～Marirui「MUSIC VIDEO」担当～
MV公開耐久「100kmマラソン」
YouTubeの「ぱらすと！」公式チャンネルにてMV公開をかけたガチ耐久「100kmマラソン」を実施しますので、MV公開を見届けましょう！
日時
2025年04月19日（土）00:01
配信URL
https://youtube.com/live/jT2-WY9Qups
ぱらすと！ ONE MAN LIVE「襲鳴祭」
■公演概要
VTuberプロジェクト「ぱらすと！」初の”リアル”ワンマンライブの開催が決定！
2024年4月のデビューから約1年、パラレルアーティストとして”初”の”リアル”の姿で出演し、「襲鳴祭」を盛り上げます！
また今まで公開してきた”攻撃的”な楽曲を全編バンドサウンドでお届け！
Signite、Sunglows、melctoseの三者三様、熱いパフォーマンスを見逃すな！
■イベント名
ぱらすと！ ONE MAN LIVE「襲鳴祭」
■出演
ぱらすと！、Signite、Sunglows、melctose、白傘くらげ、薬師乃しの、常磐木はた、柑原あさひ、甘ヶ咲あめ、鈴神うたね
■開催日時
2025年5月17日（土）
1部：開場13:30 / 開演14:00
2部：開場18:30 / 開演19:00
■会場
duo MUSIC EXCHANGE（東京都渋谷区道玄坂2-14-8 O-EASTビル 1F）
「ぱらすと！」について
「ぱらすと！」は日本のどこかにある音楽学校"襲鳴学院"を舞台に、所属メンバーが1年後の周年イベント"襲鳴祭"を目指して音楽やゲームなど、様々な活動を通して成長していくVTuberプロジェクトです。
同じ志を持つメンバーとユニットを結成し、EDMやメロコア、ピコリーモといった攻撃力抜群のオリジナル楽曲を展開します。
バーチャルとリアルを股にかける"パラレル"な新しいライブパフォーマンスにもご期待ください。
【公式HP】https://parast.jp/
【公式YouTube】https://www.youtube.com/@parast_pj
【公式ショップ】https://parast-official.booth.pm/
【公式X】https://twitter.com/parast_official
「株式会社ClaN Entertainment」について
「人生を変える、エンターテイメントを」
株式会社ClaN Entertainmentは「人生を変える、エンターテイメントを」をスローガンに、VTuberをはじめとするインフルエンサーに特化したエンターテイメント企業です。
本社所在地：〒105-7444 東京都港区東新橋一丁目６－１
代表者：代表取締役社長 大井 基行
設立年月日：2022年４月１日
資本金等：約8.5億円（資本剰余金含む）
公式サイト：https://clan-entertainment.com/
note：https://note.com/clanntv
採用サイト：https://www.wantedly.com/companies/company_7437105
■ 本件に関するお問い合わせ
会社名：株式会社ClaN Entertainment
担当：経営管理部 広報
E-mail：pr@clan-ntv.jp