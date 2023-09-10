北海道「ウトロ温泉」世界遺産『知床』観光の拠点～知床五湖、羅臼湖、フレペの滝

「ウトロ温泉」は世界遺産として知られる知床観光拠点となる斜里町ウトロにあります。知床はアイヌ語で「シリエトク(地の果て)」と呼ばれていたことか…