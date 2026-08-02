Girls News

小森香乃、18歳の誕生日に意気込み「たくさんの方にこの舞台の良さを届けたい」 石井あるはとタッグで舞台『へなちょこヴィーナス』

女優の小森香乃と石井あるはが主演を務める舞台『へなちょこヴィーナス』が、新宿・サンモールスタジオにて、8月5日より11日まで2チーム制で上演され…