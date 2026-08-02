Girls News
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桃月なしこ、爽やかなワンピースから大人っぽい水着まで 「ヤングガンガン」表紙に登場【アザーカット公開】
グラビアアイドル、女優など幅広く活躍する桃月なしこが、7日発売の雑誌「ヤングガンガン」(SQUARE ENIX）にて表紙を飾っている。そのグラビアのアザ…
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十味、「ヤングジャンプ」表紙登場 ベトナム撮影でワクワク【アザーカット公開】
グラビアで人気、近年は女優としての活躍も目立つ十味が、6日発売の雑誌「週刊ヤングジャンプ」（集英社）の表紙に登場、グラビアのアザーカットが公…
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江籠裕奈、プールサイドや図書館で“天使の休息” 最新デジタル写真集
SKE48の元メンバーで、現在はソロアイドルとして活躍する江籠裕奈が、『SPA!デジタル写真集 江籠裕奈「エンジェルボディ」』 を発売。その掲載カット…
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Juice=Juice & 高嶺のなでしこ、“IDOL RUNWAY COLLECTION 2026”に出演決定 ライブ & ファッションステージに登壇
アイドルグループ・Juice=Juiceと高嶺のなでしこが、9月20日（日）、横浜アリーナで開催される「第4回 IDOL RUNWAY COLLECTION 2026 AUTUMN/WINTER Su…
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ソラ豆琴美＆酒黄らいむ、喜多方の名店『食堂はせ川』実食「今まで食べたラーメンとは一味違いました」
東京駅一番街地下1階「東京ラーメンストリート」に8月6日より期間限定オープンした福島県喜多方市の名店『食堂はせ川』のメディア先行試食・内覧会が5…
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小森香乃、18歳の誕生日に意気込み「たくさんの方にこの舞台の良さを届けたい」 石井あるはとタッグで舞台『へなちょこヴィーナス』
女優の小森香乃と石井あるはが主演を務める舞台『へなちょこヴィーナス』が、新宿・サンモールスタジオにて、8月5日より11日まで2チーム制で上演され…
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横野すみれ「またお尻上がってませんか!?って（笑）」「PARADE」裏表紙に登場【アザーカット公開】
グラビアでも人気の女優・横野すみれが、3日発売の「PARADE」(小学館)に裏表紙に登場。そのアザーカットが公開された。また下記のインタビューにも答…
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【星名美怜インタビュー】待望の1stシングルをリリース 独立1年半「既存のファンの人を大切にしつつ、新規を増やしていきたい」
ソロシンガーの星名美怜さんが今月、1stシングル『ひかりあと』をリリースした。約14年間、人気アイドルグループのメンバーとして活躍後に独立。そこ…
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【TIF2026】RiNCENT#、力強い楽曲から女の子らしい可愛さまで、多彩な魅力で湧かせる
8人組アイドルグループ・RiNCENT#が、2日までお台場・青海周辺エリアで開催されたアイドルフェス「TOKYO IDOL FESTIVAL 2026 supported by にしたんク…
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#Mooove! 織莉叶、「PARADE」に初登場「織莉叶らしい世界観がたくさん詰まった作品に」【アザーカット公開】
アイドルグループ「#Mooove!」の新メンバー・織莉叶が、3日発売の雑誌「PARADE」（小学館）に初登場、グラビアを披露している。そのアザーカットが公…
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大原優乃、鹿児島の味「毎日恋しい」 地元グルメの魅力語る
女優の大原優乃が5日、都内で行われた『愛にいこう、かごしま。〜東京で出会う、鹿児島の味力〜』メディア発表会に出席した。 鹿児島市による同イベン…
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豊島心桜、あどけなさが残る表情とグラマラスボディをたっぷりと「別冊ヤングチャンピオン」表紙登場
“グラビア界のラスボス”と称される豊島心桜が、4日発売の雑誌「別冊ヤングチャンピオン」9月号（秋田書店）の表紙＆巻頭グラビアに初登場している。…
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虹咲カリナ、「静」と「動」が交差する肉体美 1st DVDから4K高画質にて一部配信
18歳のフレッシュガール・虹咲カリナが、1stDVD「雨上がり！18歳！！」（リバプール）を発売。本作がアイドル動画見放題配信サービス「アイドル・オン…
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『アイドルマスター TOURS』新シリーズ開幕 中村繪里子・峯田茉優・小鹿なおが世界最速プレイで大興奮
アーケード向けアイドルライブプロデュースゲーム『アイドルマスター TOURS』（以下、ツアマス）の『新シリーズ開幕記念 公開生配信』が7月27日、池袋…
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藤嶌果歩、笑顔いっぱいの1st写真集 自己採点は「2525(ニコニコ)点」
日向坂46の藤嶌果歩が4日、東京・集英社アネックスビルで1st写真集『果実の歩幅』の発売記念会見を行った。 日向坂46の四期生として2022年に加入した…
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「美少女戦士セーラームーン -Shining Theater Shinagawa Tokyo-」第2期公演を渚カオリ＆花宮まいかが観劇
『美少女戦士セーラームーン -Shining Theater Shinagawa Tokyo-』（以下、セーラームーンSTST）の第2期公演が3日、東京・品川プリンスホテル クラブe…
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【TIF2026】SUPER☆GiRLS、晴れ渡る夏空の下、ピースフルなステージ
アイドルグループ・SUPER☆GiRLSが、2日までお台場・青海周辺エリアで開催されたアイドルフェス「TOKYO IDOL FESTIVAL 2026 supported by にしたんク…
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【TIF2026】FRUITS ZIPPER 櫻井優衣、HOT STAGEに登場「ソロで立たせていただくのはすごく光栄なこと」
アイドルグループ・FRUITS ZIPPERのメンバーで、ソロでも活躍する櫻井優衣が7月31日、「TOKYO IDOL FESTIVAL 2026 supported by にしたんクリニック」…
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【TIF2026】カラフルスクリーム、アクセル全開、楽しさたっぷりのステージ
関西を拠点に活動するアイドルグループ・カラフルスクリームが、2日までお台場・青海周辺エリアで開催中のアイドルフェス「TOKYO IDOL FESTIVAL 2026 …
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【TIF2026】#よーよーよー、新曲をはじめ勢いいっぱいのステージを披露
アイドルグループ・#よーよーよーが2日、東京・お台場エリアで2日まで開催中の「TOKYO IDOL FESTIVAL 2026」（TIF2026）に出演し、11:50からの浮島Sta…