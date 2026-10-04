芝生の上をお散歩していたところ、突然目の前に『大きなライト』が現れたわんちゃん。

予想もしていなかったタイミングで目の前に現れたライトに驚いてしまうわんちゃんの可愛らしい反応には、「え、なにかわいい」「おっと！ライトに驚いたのかな？」と反響が寄せられることに。

思わず抱きしめたくなってしまうわんちゃんの光景が、再生回数12万回を超えて温かい笑いを届けています。

【動画：超ビビリな犬が『地面にあるライト』を発見した瞬間…100点満点な『リアクション』】

目の前に現れた『大きなライト』に、うまちぃちゃんは…

一生懸命な時に突然横から大きなものが現れたら、きっと誰もが驚いてしまうことでしょう。そんな予想外の事態に見せたわんちゃんの可愛らしい反応が、Instagramアカウント『プウまま☆おんぷ13歳』に投稿されて癒やしを届けることに。

その日、お散歩に出かけていたうまちぃちゃんは、芝生の上に敷かれたタイルの上を軽快な足取りでトコトコと歩いていたそう。すると、うまちぃちゃんの横に現れたのは…『大きなライト』！どうやら、植え込みの木で死角になっていたようです。

突然目の前に現れた大きなライトに、思わず驚いてしまったうまちぃちゃん。思わずその場によろけてしまったといいます。

そうして数秒のあいだ、尻もちをついてライトと見つめ合っていたうまちぃちゃんですが、その正体がライトだと分かると、勇気を出してお顔を近づけてみたそう。

危ないものではないと安全確認ができたうまちぃちゃんは、再びお散歩へと戻っていくのでした。そんな予想外のハプニングに見舞われたうまちぃちゃんのお散歩風景には、「腰抜かすの可愛い♡」「なんて悪いライトだ！」「そこに置いたの誰！」と、温かいコメントが寄せられることに。その可愛らしい反応が、たくさんの人に笑顔を届けることとなったのでした。

ルンルンでお散歩する姿にキュン♡

そんなうまちぃちゃんの可愛らしいお散歩姿には、思わずキュンとしてしまう人が続出。ある日は、道に設置されている点字ブロックに気づいて、きちんとよけながら歩いたり。

また別の日には、家族のわんちゃんたちと原っぱでのびのびと駆け回ったり。

日々のお散歩の中で、たくさんの表情を見せてくれるうまちぃちゃん。そんなうまちぃちゃんの楽しいお散歩風景が、たくさんの人に優しい気持ちをお届けしています。

Instagramアカウント『プウまま☆おんぷ13歳』では、そんなうまちぃちゃんと家族たちの日常風景や、飼い主さんが制作したわんちゃんのお洋服が投稿されていますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「プウまま☆おんぷ13歳」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。