道路に飛び出してきた生後1ヵ月の小さな子猫を保護してから1年、すくすくと成長した姿が反響を呼んでいます。話題の投稿は3000件以上の「いいね！」を獲得し「むっちゃ大きくなったのねー」「無警戒になれるって幸せですね」とのコメントが寄せられていました。

【動画：車の運転中、『道路に飛び出してきた子猫』を保護…1年間の成長記録】

保護から1年、家族と歩んだ日々の記録

Threadsアカウント「そばめし」に投稿されたのは、保護され家族に迎えられた猫ちゃんの1年間の様子です。1年前、投稿者さんがドライブ中に道路に飛び出してきた子猫を発見・保護したそうです。生後1ヵ月ほどの小さな子猫で、哺乳瓶でミルクを飲ませるところから育てたのだそう。

その後はすくすくと成長し、可愛さと体重を更新中なのだとか。お菓子の袋に顔を突っ込んでしまうようなやんちゃな一面を見せる一方で、最近ではすっかり貫禄も出てきたといいます。

そんな猫ちゃんに「先住猫と仲良くずっと幸せに長生きしておくれ」と投稿者さんはコメントしていました。出会いから1年、たくさんの愛情を受けて育った猫ちゃんのこれからの日々も、ますます楽しみですね。

愛情たっぷりの成長ぶりにほっこり

猫ちゃんの成長を見たThreadsユーザーたちからは「すくすく成長して貫禄まで出てきて、愛されてるのが伝わってきますね」「ネンネしてる時のお腹！！短かシッポ♡♡茶トラはほんと可愛いですよね」「なんたるかわゆさ！茶トラは、やる事がお茶目んこでかわゆ」などの声が寄せられていました。

Threadsアカウント「そばめし」では、投稿者さんの愛猫ちゃんたちの日常などが投稿されています。

写真・動画提供：Threadsアカウント「そばめし」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。