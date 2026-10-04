ヒロシの愛車にネット衝撃「素敵」「カッコいい」 多数の「いいね！」集まる
お笑い芸人のヒロシが5日までにInstagramを更新。愛車を披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】ヒロシの愛車にネット衝撃 過去に披露した愛車の数々も「カッコよすぎ」（12枚）
自虐ネタで一世を風靡し、その後「ソロキャンプの伝道師」として再ブレイクしたヒロシ。SNSでは自身の愛車であるハーレーダビッドソン、KH250などを投稿し、話題を呼んでいる。
そんな彼が「洒落た店に、単車でハンバーガー食べに行ったよ」と投稿したのは自身のオフショット。複数公開されている写真には、ヒロシの愛車KH250の姿や、ハンバーガーを味わう様子が収められている。ファンからは「素敵」「カッコいい」「洒落とるねーー！」などの声が寄せられた。
引用：「ヒロシ」Instagram（@hiroshidesu.official）
【写真】ヒロシの愛車にネット衝撃 過去に披露した愛車の数々も「カッコよすぎ」（12枚）
自虐ネタで一世を風靡し、その後「ソロキャンプの伝道師」として再ブレイクしたヒロシ。SNSでは自身の愛車であるハーレーダビッドソン、KH250などを投稿し、話題を呼んでいる。
そんな彼が「洒落た店に、単車でハンバーガー食べに行ったよ」と投稿したのは自身のオフショット。複数公開されている写真には、ヒロシの愛車KH250の姿や、ハンバーガーを味わう様子が収められている。ファンからは「素敵」「カッコいい」「洒落とるねーー！」などの声が寄せられた。
引用：「ヒロシ」Instagram（@hiroshidesu.official）