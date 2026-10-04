台風２５号の記録的な大雨で、神奈川県の横須賀、三浦両市で住宅を巻き込む崖崩れが相次ぎ、５人が亡くなった。県によると、犠牲者の出た４カ所の現場はいずれも「土砂災害特別警戒区域」（レッドゾーン）に指定された危険な崖地だった。県内で同様のリスクがある崖地や沢沿いなどのレッドゾーンは約８９００カ所。市町村が公開しているハザードマップなどで日頃から自宅や周囲の危険性を確認し、大雨の際に発表される情報を生かして避難することが欠かせない。

土砂災害防止法に基づいて都道府県が指定する区域は「土砂災害警戒区域」（イエローゾーン）と「土砂災害特別警戒区域」（レッドゾーン）がある。レッドゾーンはイエローゾーンの中にあり、崖地により近いなど危険性が高く、建物倒壊の恐れがある場所だ。

県によると、台風２５号で土砂災害による犠牲者が出た４カ所（（１）横須賀市長井１丁目（２）同２丁目（３）三浦市初声町和田（４）同市南下浦町上宮田）は、いずれも急傾斜地崩壊（崖崩れ）のレッドゾーンだった。

住宅やアパートの背後に傾斜地が迫っており、崩落した土砂の直撃を受けて大きく損壊した。（２）と（３）の現場では、斜面の途中の高さまで擁壁が整備されていたが、その上部から土砂が崩れたという。隣接する住宅に被害が及んだ所もある。

台風２５号の大雨は９月２０日から２１日にかけて長時間続き、断続的に激しい雨が降った。横浜市地方気象台は横須賀、三浦両市などに「レベル４土砂災害危険警報」を発表。両市も警戒レベル４の「避難指示」を出した。

三浦市の４８時間雨量は３６５・５ミリと観測史上最多を更新。横須賀市消防局野比出張所の雨量計では、連続雨量が４５１・５ミリに達した。