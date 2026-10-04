渡辺美奈代、自宅のリビングにネット衝撃「理想すぎる」「ピッカピカ」
歌手でタレントの渡辺美奈代が4日までにInstagramを更新。自宅のリビングを披露すると、ファンから驚きの声が寄せられた。
【写真】渡辺美奈代、自宅のリビングにネット衝撃「理想すぎる」「ピッカピカ」「さすが」
SNSでは、料理投稿の数々などで注目を集めている渡辺。夫・矢島昌樹氏、タレントで長男・矢島愛弥、タレントで次男・矢島名月、愛犬たちとの幸せ溢れる姿も度々話題を呼んでいる。
そんな彼女が「窓全開でリビングお掃除終わりスッキリ」と投稿したのは自宅リビングを撮影した写真。広々としたフローリングの部屋に大きなソファとガラステーブル、観葉植物などが備えられていて、壁には仲睦まじい家族写真も飾られている。
ファンからは「お仕事もしながらこんなに綺麗にされてて尊敬します」「ピカピカでおしゃれ」「ルームツアーしてほしいです」などの声が集まった。
■渡辺美奈代
1969年9月28日生まれ。1985年『夕やけニャンニャン』（フジテレビ系） の 「アイドルを探せ!」 に合格。番組発アイドルグループ 「おニャン子クラブ」 のメンバー（会員番号29番）として一世を風靡。現在は、芸能活動と併せて家具やインテリア、アパレルのプロデュース・販売など経営者・プロデューサーとして幅広く活躍している。
引用：「渡辺美奈代」Instagram（＠watanabe_minayo）
【写真】渡辺美奈代、自宅のリビングにネット衝撃「理想すぎる」「ピッカピカ」「さすが」
SNSでは、料理投稿の数々などで注目を集めている渡辺。夫・矢島昌樹氏、タレントで長男・矢島愛弥、タレントで次男・矢島名月、愛犬たちとの幸せ溢れる姿も度々話題を呼んでいる。
そんな彼女が「窓全開でリビングお掃除終わりスッキリ」と投稿したのは自宅リビングを撮影した写真。広々としたフローリングの部屋に大きなソファとガラステーブル、観葉植物などが備えられていて、壁には仲睦まじい家族写真も飾られている。
■渡辺美奈代
1969年9月28日生まれ。1985年『夕やけニャンニャン』（フジテレビ系） の 「アイドルを探せ!」 に合格。番組発アイドルグループ 「おニャン子クラブ」 のメンバー（会員番号29番）として一世を風靡。現在は、芸能活動と併せて家具やインテリア、アパレルのプロデュース・販売など経営者・プロデューサーとして幅広く活躍している。
引用：「渡辺美奈代」Instagram（＠watanabe_minayo）