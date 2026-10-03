ディアスは今季防御率8.68＆WHIP1.98と不振

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は2日（日本時間3日）、地区シリーズ前日の取材に応じ、ポストシーズン（PS）の9回を任せる守護神候補として4投手の名前を挙げた。佐々木朗希投手らが含まれた一方で、今季不安定な投球が目立つエドウィン・ディアス投手の名前も入り、米ファンからは反発の声が上がっている。

指揮官は試合を締めくくる存在として、タナー・スコット投手を最有力と位置づけつつ「エバン（フィリップス）、ロウキ、ディアスに関しても、誰が試合を締めくくっても安心して任せられる」と言及。3年6900万ドル（約109億円）で今季から加入したディアスも、“当然”名前が上がった。

とはいえ、今季のディアスは本来の出来からはほど遠い内容だった。故障もあったとはいえ、21登板で2勝2敗7セーブ、防御率8.68、WHIP1.98と投げれば炎上という投球が続いた。それだけに、ロバーツ監督の構想を知ったファンからは疑問が寄せられた。

「エドウィン・ディアスが試合を締めることはない」

「ディアスはダメだ！ 絶対ナシ！」

「ロウキしかいない」

「なんでディアスが選択肢に入ってるんだ？」

「嘘だろ」

「何回リードをふいにしたと思ってるんだ？ ありえなーい」

昨年のポストシーズンでは、佐々木が主にクローザーを務めて活躍した。とはいえ、実績でいえばディアスは別格。大事な時期に本来の投球を取り戻せるだろうか。（Full-Count編集部）