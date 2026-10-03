アニメ『狼と香辛料』2期初のティザーPV公開 謎多き商人エーブ・ボラン役は朴ろ美
2027年放送のTVアニメ『狼と香辛料 MERCHANT MEETS THE WISE WOLF』第2期のティザーPVが、10月3日に開催された「電撃文庫 秋の祭典オンライン2026」『狼と香辛料』ステージにて解禁された。併せて、第2期から登場する謎多き商人エーブ・ボランのキャストが朴ろ美に決定し、朴のコメントとキャラクタービジュアルも公開された。
【動画】『狼と香辛料』2期ティザーPVはこちら
第12回電撃小説大賞〈銀賞〉を受賞し、2026年にシリーズ20周年を迎えた大人気ライトノベル『狼と香辛料』（KADOKAWA電撃文庫）。現在は全世界シリーズ累計発行部数1000万部（国内紙電子・海外紙含む）を突破し、続編となる『狼と香辛料Spring Log』やスピンオフシリーズ『新説 狼と香辛料 狼と羊皮紙』などが刊行されており、国内だけではなく海外でも高い人気を誇る。
この度、2027年の放送が決定しているTVアニメ『狼と香辛料 MERCHANT MEETS THE WISE WOLF』第2期より、ティザーPVが、10月3日に開催された「電撃文庫 秋の祭典オンライン2026」『狼と香辛料』ステージにて解禁された。
行商人クラフト・ロレンス（CV:福山潤）と、賢狼ホロ（CV:小清水亜美）。馬車に揺られながら旅を続ける二人は、ホロの故郷・ヨイツへの旅路の途中で、ホロの伝承が残る街・レノスを目指す。いたずらっぽく耳や尻尾を動かす仕草やロレンスに甘える姿など、ホロは相変わらずの愛くるしさを発揮する。
道中、二人の前に現れるのは布で顔を覆った謎めいた人物、エーブ・ボラン。このエーブとの出会いが、ロレンスとホロの旅路にこれまでにない大きな試練と激動をもたらすことに。北を目指す二人を待ち受ける新たな街での商い、そして謎多き商人・エーブの存在が二人の関係にどんな波紋を投げかけるのか。今後の展開に期待が高まる。
第2期から登場するエーブ・ボランは、並外れた度胸と鋭い商才を併せ持ち、巨万の富をつかむためなら危険な賭けもいとわない商人。毛皮取引で莫大な利益を得るため、ロレンスに大胆な商売を持ちかけて決断を迫る。誰にも容易に心を許さず、強い野心を秘めているキャラクターだ。
そんな新キャタピラーのエーブ・ボランを、過去にもシリーズに参加した朴ろ美が演じることが決定。キャラクタービジュアルも公開された。
朴は「長く愛され続けている『狼と香辛料』の世界に、エーブ役として再び参加できることをとても嬉しく思います。エーブの持つ強さや聡明さ、その奥にある繊細な感情を大切に演じさせていただきました。作品を愛する皆様にも、新たに出会ってくださる皆様にも、楽しんでいただけたら嬉しいです」とメッセージを寄せている。
TVアニメ『狼と香辛料 MERCHANT MEETS THE WISE WOLF』第2期は2027年放送。
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第12回電撃小説大賞〈銀賞〉を受賞し、2026年にシリーズ20周年を迎えた大人気ライトノベル『狼と香辛料』（KADOKAWA電撃文庫）。現在は全世界シリーズ累計発行部数1000万部（国内紙電子・海外紙含む）を突破し、続編となる『狼と香辛料Spring Log』やスピンオフシリーズ『新説 狼と香辛料 狼と羊皮紙』などが刊行されており、国内だけではなく海外でも高い人気を誇る。
行商人クラフト・ロレンス（CV:福山潤）と、賢狼ホロ（CV:小清水亜美）。馬車に揺られながら旅を続ける二人は、ホロの故郷・ヨイツへの旅路の途中で、ホロの伝承が残る街・レノスを目指す。いたずらっぽく耳や尻尾を動かす仕草やロレンスに甘える姿など、ホロは相変わらずの愛くるしさを発揮する。
道中、二人の前に現れるのは布で顔を覆った謎めいた人物、エーブ・ボラン。このエーブとの出会いが、ロレンスとホロの旅路にこれまでにない大きな試練と激動をもたらすことに。北を目指す二人を待ち受ける新たな街での商い、そして謎多き商人・エーブの存在が二人の関係にどんな波紋を投げかけるのか。今後の展開に期待が高まる。
第2期から登場するエーブ・ボランは、並外れた度胸と鋭い商才を併せ持ち、巨万の富をつかむためなら危険な賭けもいとわない商人。毛皮取引で莫大な利益を得るため、ロレンスに大胆な商売を持ちかけて決断を迫る。誰にも容易に心を許さず、強い野心を秘めているキャラクターだ。
そんな新キャタピラーのエーブ・ボランを、過去にもシリーズに参加した朴ろ美が演じることが決定。キャラクタービジュアルも公開された。
朴は「長く愛され続けている『狼と香辛料』の世界に、エーブ役として再び参加できることをとても嬉しく思います。エーブの持つ強さや聡明さ、その奥にある繊細な感情を大切に演じさせていただきました。作品を愛する皆様にも、新たに出会ってくださる皆様にも、楽しんでいただけたら嬉しいです」とメッセージを寄せている。
TVアニメ『狼と香辛料 MERCHANT MEETS THE WISE WOLF』第2期は2027年放送。