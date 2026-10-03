「次は自分かも…」上履きの“中敷きだけ”の盗難相次ぐ　富山県内14の高校で被害　被害生徒は「部活で活躍」の共通点も

富山県内の高校で、女子生徒の上履きから中敷きだけが盗まれる被害が相次いでいる。被害者には部活動で活躍したり、名前がメディアに掲載された経験のある女子生徒が多いという。専門家は「相手を所有したり支配したかのような感覚」が目的ではないかと指摘する。

「気持ち悪い」「次は自分かも」

富山県の高校で相次いでいる連続窃盗事件。

盗まれたのは上履きの中敷きだけだった。

被害に遭った高校生：

いつも通り学校に行ったら、靴を履いた時にものすごく違和感があって、中を見てみたらボロボロで、中敷きが取られていたんです。中身は縫われていて、無理矢理剥がされて取られた感じ。手でガリガリって取った感じじゃないですか。無理矢理。

取材に応じたのは富山県内の高校に通う2年の女子生徒。

今年春、高校のげた箱に置いていた上履きから中敷きだけが盗まれた。

縫い付けられていた中敷きを強引に剥がしたのか、靴の内側には、ほつれた糸が見える。

被害に遭った高校生：

気持ち悪いなって…。新しく自分でお金出して買わなきゃいけないから本当に腹立つ。度を越えてるんじゃないか。けっこう色々な人が取られているっていうし。

富山県では、女子生徒の上履きの中敷きだけが盗まれるという被害が相次いでいる。

高校生たちに話を聞くと「先輩が盗まれた。中敷き奪われたって」「怖い、無理、キモい」「恐怖です…次は自分かも」といった声が聞かれた。

FNNの調べでは、富山市や高岡市、射水市など富山県内の7つの自治体にある14の高校で、あわせて36件の被害が確認されている。

高岡南高校では、5月と6月に10人ほどの生徒が被害に遭った。

いずれの生徒も月曜日に登校した際に被害に気づいたといい、犯行は土日に行われたとみられている。

富山県内では高校生から不安を訴える声が。

高校生：

気持ち悪い。自分が遭っても嫌だし、友達がそういう目に遭っても嫌だなと思う。

クラスメートが被害に遭ったという高校生も。

高校生：

同じクラスの子が中敷きを取られちゃって…「縫い付けられてるのに取られた」って。

（Q.どこで？）玄関に置いてたら…。

盗難現場の多くは学校のげた箱。

そして被害に遭った女子生徒の多くにもある特徴があった。

高校生：

（被害者は）大会で名前が出ているような子です。

高校生：

部活で活躍している女子の（上履き）が盗まれているって聞きました。

被害者は部活動で活躍したり、メディアに出演するなど、名前がインターネット上に掲載されていた女子生徒が多いという。

この春に被害に遭った女子生徒も、名前がメディアに出たことがあると話す。

被害に遭った高校生：

私はある程度、県の中では実績がある方ですかね…。

（Q.新聞に載ったり？）あります。「こういう賞を取った」というふうに出たことがあります。

専門家「所有や支配の感覚が目的か」

一方、盗まれた上履きの中敷きについては、簡単には剥がれない構造になっているものもある。

被害に遭った高校のうち、1校の上履きを見ると、中敷きは靴にしっかりと縫い付けられ、道具がないと取れないようになっていた。

多発する被害を受け、多くの学校では警察に被害届を提出。警察は学校の防犯カメラを調べるなどして捜査を続けている。

犯人の目的について専門家は…。

明星大学心理学部 藤井靖教授：

ネットとか画面を通して一方的に知っている特定の人物の所有物を自分の手元に置くことで、あたかもその相手を所有したり支配したかのような感覚、それを目的とした犯行だと思います。

接着剤や糸で固定されている中敷きをあえて狙う犯行に、犯人の強い執着を感じるとの指摘も。

明星大学心理学部 藤井靖教授：

通常、窃盗というのは時間がかかると発覚リスクが高まるので、それを嫌って諦める。

固定されているその困難を突破してでも手に入れたいという強い欲求とか、支配力みたいなものを感じるというのは異質です。

（「イット！」10月2日放送より）