福原遥、久保建英との結婚“電撃発表” SNS上でも衝撃「まいんちゃん！」「マジか！」
俳優の福原遥（28）が2日、自身のインスタグラムを更新。サッカー日本代表の久保建英（25）との結婚を電撃発表した。突然の報告に、SNS上では反響が相次いで寄せられている。
【写真】左手に輝く指輪…笑顔の2ショットで結婚報告をした福原遥＆久保建英
SNSでは「まいんちゃん！」「マジか！」「2人ともめっちゃ幸せそうな顔してる」「超お似合い夫婦」「え！！！」などといった感想が寄せられている。
福原は久保と連名で「いつも応援してくださる皆様へ」と書き出し「この度、私共、久保建英と福原遥は結婚致しましたことをご報告させていただきます」と伝えた。「お互い幼い頃から沢山の方の支えがあって今があります」とし、「まだまだ未熟な私たちですが、皆様への感謝の気持ちを忘れることなく、共に助け合い、笑顔あふれる温かい家庭を築いていきたいと思っております」とつづった。
最後に「夫婦共々温かく見守って頂けると幸いです。今後ともどうぞ宜しくお願い致します」と結んだ。
福原は、1998年8月28日生まれ、埼玉県出身。小学1年生から子役として活動。2009年から13年まで放送された子ども向け料理番組『クッキンアイドル！アイ！マイ！まいん！』で人気を博す。12年『第20回ピチモオーディション』で約9000人の中からグランプリを受賞。以来、ファッション誌『ピチレモン』の専属モデルとして活動。映画『チア☆ダン』（17年）、ドラマ『正直不動産』（22年）、ドラマ・映画『ゆるキャン△』シリーズ、22年度後期放送の連続テレビ小説『舞いあがれ！』ではヒロインを演じた。アニメ『キラキラ☆プリキュアアラモード』有栖川ひまり / キュアカスタード役を務めるなど、声優業でも活躍している。
久保は2001年6月4日生まれ、神奈川県川崎市出身。川崎フロンターレU-12からFCバルセロナ(スペイン)、レアル・マドリードCF（スペイン）などを経て、現在はレアル・ソシエダード(スペイン)で活躍している。2016年にU-16としてAFC U16選手権に参加したことを皮切りに、2022年と26年のワールドカップでは日本代表に選出された。
【写真】左手に輝く指輪…笑顔の2ショットで結婚報告をした福原遥＆久保建英
SNSでは「まいんちゃん！」「マジか！」「2人ともめっちゃ幸せそうな顔してる」「超お似合い夫婦」「え！！！」などといった感想が寄せられている。
福原は久保と連名で「いつも応援してくださる皆様へ」と書き出し「この度、私共、久保建英と福原遥は結婚致しましたことをご報告させていただきます」と伝えた。「お互い幼い頃から沢山の方の支えがあって今があります」とし、「まだまだ未熟な私たちですが、皆様への感謝の気持ちを忘れることなく、共に助け合い、笑顔あふれる温かい家庭を築いていきたいと思っております」とつづった。
福原は、1998年8月28日生まれ、埼玉県出身。小学1年生から子役として活動。2009年から13年まで放送された子ども向け料理番組『クッキンアイドル！アイ！マイ！まいん！』で人気を博す。12年『第20回ピチモオーディション』で約9000人の中からグランプリを受賞。以来、ファッション誌『ピチレモン』の専属モデルとして活動。映画『チア☆ダン』（17年）、ドラマ『正直不動産』（22年）、ドラマ・映画『ゆるキャン△』シリーズ、22年度後期放送の連続テレビ小説『舞いあがれ！』ではヒロインを演じた。アニメ『キラキラ☆プリキュアアラモード』有栖川ひまり / キュアカスタード役を務めるなど、声優業でも活躍している。
久保は2001年6月4日生まれ、神奈川県川崎市出身。川崎フロンターレU-12からFCバルセロナ(スペイン)、レアル・マドリードCF（スペイン）などを経て、現在はレアル・ソシエダード(スペイン)で活躍している。2016年にU-16としてAFC U16選手権に参加したことを皮切りに、2022年と26年のワールドカップでは日本代表に選出された。