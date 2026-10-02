『おもかげ』主演・中村雅俊＆原作・浅田次郎よりコメント到着「本当に大好きで大切なドラマです」「私たちでなければならなかった」
10月3日スタートのドラマ『おもかげ』（NHK総合／毎週土曜22時）に主演する中村雅俊と原作者の浅田次郎からコメントが到着した。中村は「『おもかげ』は本当に大好きで大切なドラマです。撮影してからだいぶ月日は経っていますが、ようやく地上波で皆様に観ていただけることは本当に嬉しく思います」と語った。
【写真】『おもかげ』主演・中村雅俊の場面カット
浅田次郎の小説を実写ドラマ化した本作。突然倒れた男が女性たちに連れられ、失われた記憶と過去をたどる旅へ。彼女たちは何者なのか。やがてすべての謎が解けた時、驚きの真実が浮かび上がる。
商社マンとして65歳で定年を迎えた竹脇正一（中村雅俊）は、送別会の帰りに地下鉄の車内で倒れ、病院の集中治療室に運びこまれる。 正一の妻・節子（浅田美代子）、同期で社長まで上りつめた堀田（宅麻伸）、同じ養護施設で育った永山（モロ師岡）、永山の弟子として働く婿養子の和志（板橋駿谷）、それぞれが問わず語りに意識の戻らない正一に、自らの思いを吐露していく。
一方、正一本人は、ベッドに横たわる自分の身体を横目に、謎の美女に連れられるまま病院を抜け出し、思い出の場所を巡るという奇妙な体験を重ねていく。命の終わりに人生を振り返る旅のようなものなのだろうか…。孤児という出自から来る孤独を無理やり忘れ、父として夫として懸命に生きてきた人生。その人生の終盤、正一は予想もしていなかった過去と向き合うことに。
主人公・竹脇正一役を演じる中村雅俊は「『おもかげ』は本当に大好きで大切なドラマです。撮影してからだいぶ月日は経っていますが、ようやく地上波で皆様に観ていただけることは本当に嬉しく思います。ドラマの後半の大事なシーンで、浅田次郎さんが現場でずっと見学されていて芝居をしながら緊張していたことや、監督が本番中なのにカットかける時に号泣していたこと。（笑）監督が編集で何度も観ているのに感動して何度も泣いていたことなど、つい最近のように思い出します。とても良いドラマで自信作です！ぜひご覧ください」とメッセージを寄せた。
原作者の浅田次郎は「中村雅俊さんと私は、同じ一九五一年の生まれである。戦後六年を経て、すでに焼跡も闇市も見当たらず、日本は復興に続く高度経済成長期に向かって、まっしぐらに突き進んでいた。私たちはそうした輝かしい時代の申し子である。しかし、だからこそ著しい不公平もあった。みんなが不幸なときの不幸と、みんなが幸福なときの不幸はちがう。主人公の竹脇正一はその事実の雛型である。よって彼を生んだ作家も彼を演ずる役者も、私たちでなければならなかったと思う」とコメントした。
ドラマ『おもかげ』は、NHK総合にて10月3日より毎週土曜22時放送（全3話）。
【写真】『おもかげ』主演・中村雅俊の場面カット
浅田次郎の小説を実写ドラマ化した本作。突然倒れた男が女性たちに連れられ、失われた記憶と過去をたどる旅へ。彼女たちは何者なのか。やがてすべての謎が解けた時、驚きの真実が浮かび上がる。
一方、正一本人は、ベッドに横たわる自分の身体を横目に、謎の美女に連れられるまま病院を抜け出し、思い出の場所を巡るという奇妙な体験を重ねていく。命の終わりに人生を振り返る旅のようなものなのだろうか…。孤児という出自から来る孤独を無理やり忘れ、父として夫として懸命に生きてきた人生。その人生の終盤、正一は予想もしていなかった過去と向き合うことに。
主人公・竹脇正一役を演じる中村雅俊は「『おもかげ』は本当に大好きで大切なドラマです。撮影してからだいぶ月日は経っていますが、ようやく地上波で皆様に観ていただけることは本当に嬉しく思います。ドラマの後半の大事なシーンで、浅田次郎さんが現場でずっと見学されていて芝居をしながら緊張していたことや、監督が本番中なのにカットかける時に号泣していたこと。（笑）監督が編集で何度も観ているのに感動して何度も泣いていたことなど、つい最近のように思い出します。とても良いドラマで自信作です！ぜひご覧ください」とメッセージを寄せた。
原作者の浅田次郎は「中村雅俊さんと私は、同じ一九五一年の生まれである。戦後六年を経て、すでに焼跡も闇市も見当たらず、日本は復興に続く高度経済成長期に向かって、まっしぐらに突き進んでいた。私たちはそうした輝かしい時代の申し子である。しかし、だからこそ著しい不公平もあった。みんなが不幸なときの不幸と、みんなが幸福なときの不幸はちがう。主人公の竹脇正一はその事実の雛型である。よって彼を生んだ作家も彼を演ずる役者も、私たちでなければならなかったと思う」とコメントした。
ドラマ『おもかげ』は、NHK総合にて10月3日より毎週土曜22時放送（全3話）。