小栗旬、英語での芝居に本音「二度とやりたくない（笑）」 劇中では“おにぎりダンス”も披露
俳優の小栗旬が1日、都内で行われた映画『バッド・ルーテナント：トウキョウ』（23日公開）TOKYOプレミア上映前舞台あいさつに登壇。英語での芝居を振り返った。
【写真】距離近！密着する小栗旬＆間宮祥太朗
本作は、アベル・フェラーラ監督の映画『バッド・ルーテナント／刑事とドラッグとキリスト』（1992年）をもとに、舞台を東京へ移して描くサスペンスアクション。東京でヤクザを狙った連続猟奇殺人事件が発生し、汚職のうわさが絶えない矢吹恭二（小栗）が事件を担当する。そんな矢吹の前に、次期大統領の娘の行方を追うFBI捜査官・グエン（リリー・ジェームズ）が現れ、グエンが追う失踪事件と東京の連続殺人が複雑に絡み合う。
劇中で英語のせりふも多かった小栗は「二度とやりたくないです」と冗談交じりに告白。「発音ひとつとっても使い慣れていないので」と、苦労をにじませた。
さらに、矢吹を骨抜きにする役どころを演じた向里祐香は「小栗旬さんのおにぎりダンス…」とにやり。小栗は「その曲は作詞・三池なので！こんな歌も作れるんだと。楽しんでいただけたら」と期待を高めた。
イベントには、小栗のほか、間宮祥太朗、リヴ・モーガン、野村周平、西野七瀬、向里、岩田剛典（三代目 J SOUL BROTHERS）、中野英雄、村上淳、舘ひろし、三池崇史監督が登壇した。
【写真】距離近！密着する小栗旬＆間宮祥太朗
本作は、アベル・フェラーラ監督の映画『バッド・ルーテナント／刑事とドラッグとキリスト』（1992年）をもとに、舞台を東京へ移して描くサスペンスアクション。東京でヤクザを狙った連続猟奇殺人事件が発生し、汚職のうわさが絶えない矢吹恭二（小栗）が事件を担当する。そんな矢吹の前に、次期大統領の娘の行方を追うFBI捜査官・グエン（リリー・ジェームズ）が現れ、グエンが追う失踪事件と東京の連続殺人が複雑に絡み合う。
さらに、矢吹を骨抜きにする役どころを演じた向里祐香は「小栗旬さんのおにぎりダンス…」とにやり。小栗は「その曲は作詞・三池なので！こんな歌も作れるんだと。楽しんでいただけたら」と期待を高めた。
イベントには、小栗のほか、間宮祥太朗、リヴ・モーガン、野村周平、西野七瀬、向里、岩田剛典（三代目 J SOUL BROTHERS）、中野英雄、村上淳、舘ひろし、三池崇史監督が登壇した。