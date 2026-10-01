広島から来季の契約を結ばない旨を通告された小園海斗内野手（26）は取材に応じ、淡々とした表情で思いを語った。

以下は主なやりとり。

--球団の方からどういった言葉がありましたでしょうか？

「そうですね、はい。“信頼できない”と言われたので、はい」

--信頼できないという言葉を聞いて、率直にどう思われましたか？

「そうですね、はい。仕方ないかなと思います」

--シーズン途中から2軍の調整が続いていましたが、今シーズンを振り返って？

「そうですね、なかなか思うようにプレーもできず、難しい中でのシーズンでした」

--今年のこの結果についてはどのように受け止められていますか？

「申し訳ないなと思ってます、はい」

--ファンの方の声援というのはどのように感じながらプレーされていましたか？

「そうですね、本当にありがたいですし。2軍でずっとプレーさせてもらったんですけど、拍手ももらって、すごい声援もらったんで、すごいなというか、感謝しかないなと」

--今後については？

「何にも考えてないです、まだ、はい」

--一緒に映っている写真だけで、何にも証拠がない中で、いろいろ言いたいことだったり、聞きたいこともいっぱいあると思うが。

「まあ、そうですね、ありますけど。特にもう“信頼はない”って言われたんで、そこはもう球団に対しても仕方ない。まあもう、感謝しかないです。そこはもうその通りかなと思うので」

--これまでは球団の話し合いの中では否定されてきて、潔白を証明というか、説明はされてましたけど、それがなかなか届かなかったことへの無念さみたいなものも？

「まあ、はい。ありますけど。まあ、仕方ないかなというところですね」

--8月上旬からファームでプレーされていました。この期間というのは、こうなるという覚悟みたいなものは？

「あー、もう“なるだろうな”と思ってましたね、はい。そうです」

--今日も驚きというか、そういう思いは？

「いや、特にはないです、はい」

--週刊誌で言葉や写真が掲載されたのもあったと思うんですけど、あのお付き合いとしては以前から認めた上でというのもあって？

「あー、そこも別にもう、写真写ってるんで。僕の口から言うことは何もないです、はい」

--今後のところに関しては、フラットにいろんな選択肢を含めて考えていく？

「そうですね、はい。わかんないです、まだ」

--野球を続けたい気持ちはありますか？

「うーん、どうなんですかね、ちょっとわかんないです。すいません」

--野球をやめる選択肢もあるということですか？

「いや、はい。できるんだったらやりたいですけど」