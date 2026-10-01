個人情報の安全な捨て方って！？片づけのプロに聞く「処分に迷うモノの手放し方」3選

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もう使っていない古いパソコン。「データが入っているから、そのまま捨てるのはちょっと…」「捨て方が分からなくて…」と、引き出しやクローゼットの奥に眠っていませんか？

そんなときに便利なのが、国の認定事業者である「リネットジャパン」の宅配回収です。

古くて壊れているパソコンも回収対象で、パソコン本体を含む場合は、1回につき1箱の宅配回収料金が無料。パソコンと一緒に、不要になったスマートフォンや携帯電話、マウスやキーボードなどの周辺機器も送ることができます。

気になるパソコンの中に残っているデータですが、申し込み後に無料のデータ消去ソフトを利用できるほか、自分で消去するのが不安な場合は、有料の「おまかせ安全消去サービス」も用意されています。スマートフォンなどについては、自分でデータを消去してから回収に出しましょう。

古いパソコンは、置いておいてもかさ張るだけで、台数が増えるとその分手間がかかります。今後は、買い替えたタイミングでデータを整理し、手放すところまで済ませてしまうのがおすすめです。

個人情報記載の書類は「溶解サービス」で安心して処分

住所や氏名が書かれた郵便物、仕事や学校関係の書類、通帳などは、そのまま資源ごみに出すのが心配ですよね。

数枚ならハサミや家庭用シュレッダーでも処理できますが、大量に溜まっていると、時間も労力もかかる大変な作業になります。

そこで紹介したいのが、書類を箱ごと溶解処理してくれる「溶解サービス」です。

【郵便局の「書類溶解サービス」】

日本郵便では、個人向けの「書類溶解サービス」があります。

専用箱に不要な書類を入れて郵便局へ持ち込むと、溶解工場まで運ばれ、箱を開封せずにそのまま溶解処理されます。ホチキスやクリップが書類についたままで入れられるため、取り外す手間も必要ありません。

※2026年9月現在、個人向けサービスは東京都・神奈川県内の郵便局で利用でき、料金は、専用キットの発送や溶解処理料を含めて2,500円（税込）です。

ヤマト運輸にも、個人向けの「機密文書リサイクルサービスECOBox」があります。

専用箱に書類を入れて封をし、ヤマト運輸に渡すだけ。こちらも箱を開けずにそのまま溶解処理され、処理後の紙はトイレットペーパーなどにリサイクルされます。

さらに、自宅まで集荷に来てもらえるのも便利なポイント。重たい書類を持って出かけるのが大変な方に助かるサービスです。

※2026年9月現在、個人向けは東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・栃木県・群馬県・山梨県で利用できます。料金は、すべて込みで1,760円～2,860円（税込）です。

個人情報記載の書類が既に大量に溜まっている場合、少しずつシュレッダーにかけることだけにこだわらず、こうしたサービスを活用するのもおすすめですよ。

余った外貨は「ポケットチェンジ」で使える形に

海外旅行で余った外貨が財布や引き出しに残っていませんか？「またその国に行くかもしれない」と取っておいたものの、そのまま何年も経ってしまった…というのも、片づけの現場ではよくあるケースです。

外貨は捨てるものではありませんが、少額だと銀行でわざわざ両替するのも面倒。そんなときに便利なサービスが「Pocket Change（ポケットチェンジ）」です。

空港や駅、ショッピングモールなどに設置されている専用端末に外国紙幣やコインを入れると、その場ですぐに交通系電子マネーやギフトカードに交換できます。

2026年9月時点で、日本円・米ドル・ユーロ・中国元・韓国ウォンなど10通貨に対応しています。ただし、コインにも対応しているのは米ドル・ユーロ・中国元・韓国ウォンで、それ以外は紙幣のみです。

もちろん、旅行の思い出として残しておきたい場合は、取っておいてOK。でも、「使う予定はないけれど、どうしたら良いか分からず何となく置いているだけ」という外貨なら、使える形に交換するとスッキリしますよ。

以上が処分に迷う3つのモノと、手放す際に使える便利なサービス3選です。

みなさまの家の中にも、使っていない古いパソコンや外貨、個人情報記載の大量の書類が眠っていませんか？

ぜひ、紹介した便利なサービスを活用して、この機会に手放してみてはいかがでしょう。思い切って手放すことで、家の中はもちろん、心も晴れ晴れしますよ。

※記事内の情報は2026年9月時点のものです