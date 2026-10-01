大変な非常事態をさらに大変にしないために

意外と知らない火葬場の裏側。炉前での読経が断られる切実な理由

意外と知らない火葬場の常識。お骨上げ前に行われる「遺骨の確認」の本当の理由とは？

チャンネル情報

火葬場という場所を明確に伝える為、元火葬場職員が語る火葬場で起こっている実際の出来事や体験談をお伝えします。 ショッキングな内容を含む恐れがある為、苦手な方は視聴をお控え頂きます様よろしくお願いいたします。