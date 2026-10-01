ＭＬＢは９月２９日（日本時間同３０日）からポストシーズンに突入した一方、今季からブルージェイズに加入した岡本和真内野手（３０）はチームが不振にあえぎ、早々と終戦した。

それでも１年目から記録したア・リーグ６位タイの３３本塁打、同９位の９２打点は強烈なインパクトを残した。米老舗誌「スポーツ・イラストレイテッド」は「日本のセ・リーグでプレーしていた選手として、この転身ぶりは実に印象的だ」と高評価した。ワースト５位の１８３三振、そして最低の２１失策には本人も反省の弁を述べていたが、同誌が何よりも評価したのは１５６試合に出場した耐久力で「トロントのアイアンマン」と〝命名〟した。

一流選手の条件の一つには、故障しない頑健な体が挙げられる。どれだけ身体能力に優れていても、移動も伴う長いレギュラーシーズンに耐えられなければ定位置を確保できない。その点、岡本は巨人時代から故障に強いだけでなく、主力選手としての自覚から先発出場にこだわり続けた。レギュラーに定着しかけた２０１８年９月に右手に死球を受けて骨折。欠場すれば誰かにポジションを奪われかねないため、骨が折れたまま強行出場し、不動の４番打者へと昇華していった。

巨人入団１年目の１５年は高卒ながら異様なまでに発達した極太のふくらはぎから、当時の首脳陣や先輩たちに「ゾウさん」と驚かれ、原監督時代には「ビッグベイビー」や「若大将」とニックネームも進化していった。

巨人最終年の昨季こそ不慮の交錯プレーで左ヒジの靱帯を損傷して長期離脱を余儀なくされたが、世界最高峰の舞台でも得た「鉄人」の栄誉。来季も鋼鉄の体とメンタルを武器にシーズンを完走し、１０月の戦いに進みたいところだ。