プラットフォームへの提言と視聴者に求められるモラル

日本の大食いYouTuberへの波及と警戒

「今回の事件は氷山の一角」元刑事が語るキャバクラ嬢が違法薬物に手を染めてしまう過酷な現実

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「失われた信頼は言葉ではなく仕組みで取り戻せ」前横浜市長の再出馬表明に元刑事が提言

チャンネル情報

元警視庁刑事・国際捜査官。1993～2023年警視庁。爆弾処理班配属後、警視庁中国語通訳を経て国際捜査官に。以降、国内外の銃器・薬物犯罪の情報収集、秘匿捜査に従事する。ほか殺人、強盗、誘拐事件などあらゆる捜査に参加。退官後、30年に及ぶ警察人生の知見を世の中へ貢献すべく治安戦略アナリストとして活動中。