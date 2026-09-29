■第20回アジア競技大会 愛知・名古屋 バドミントン女子シングルス 決勝 山口茜 0－2 アン・セヨン（韓国）（29日、一宮市総合体育館）

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1994年広島大会以来、32年ぶりに日本（愛知・名古屋）で開催されているアジア大会。バドミントン女子シングルスの決勝が行われ、世界ランキング3位の山口茜（29、再春館製薬所）が、同1位でパリ五輪、世界選手権女王のアン・セヨン（24、韓国）に0－2（17－21、9－21）で敗れ、銀メダルとなった。

4回目のアジア大会出場となった山口は、今大会で自身初の女子シングルス決勝に進出したが、1998年バンコク大会の米倉加奈子以来、28年ぶりの金メダルはならなかった。

第1ゲーム、山口は硬さの見られるアンにリードするも、徐々にスピードを上げてきたアンのショットに苦戦。団体戦で敗れた相手に5連続失点し、8－11で前半を折り返した。その後、3連続得点で16－16の同点に追いついたが、コートを広く使った攻めを展開するアンの前に防戦一方となり、17－21で第1ゲームを先取された。

第2ゲームは、出だしから4連続失点するも、すぐさま5連続得点で逆転。しかし、アンに8連続得点を許し、5－12と大差をつけられ再びリードを奪われた。会場の声援を背に反撃を試みたが及ばず、ストレートで敗れた。



【山口 アジア大会戦績】

■2014年 仁川大会（第17回）

女子団体：銅メダル

■2018年 ジャカルタ・パレンバン大会（第18回）

女子団体：金メダル、女子シングルス：銅メダル

■2022年 杭州大会（第19回）

女子団体：銅メダル

■2026年 愛知・名古屋大会（第20回）

女子団体：銀メダル

女子シングルス：銀メダル