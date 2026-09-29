「降りられなくて唇噛んでるのかわいい」



【写真】唇を噛みしめる猫さん（アップで見る）

こんなポストをされたのは、せこなお（@sekonao）さん。高い所に勢いよく飛び乗ったものの、いざ降りようとしたら降りられなくなってしまった猫さんの様子を収めた投稿です。



困り果てて唇を噛みしめるその表情が、思わず笑ってしまいながらも愛おしくなる一枚となっています。



「この唇噛んでる顔たまらない」

「後先考えないところが猫らしい」

「困り顔がかわいすぎる」

「助けてあげたくなる」



投稿にはさまざまな声が寄せられました。猫さんのお名前は、きなりちゃん。5歳の女の子です。抱っこしようとすると、するりと避けるけれど、自分からは飛び乗ってきたり鳴いてスリスリしたりするツンデレ女子だといいます。飼い主のせこなおさんにお話を伺いました。



--このときはどのような状況だったのでしょうか？



「開けたドアの上のヘリに飛び乗って降りられなくなりました。元々身軽で後先考えず高いところに登りたがります」



--唇を噛んでいるような表情を見たときは？



「かわいそうだけどかわいくて爆笑してしまいました」



--このあと、どうやって降りたのでしょうか？



「踏み台を使って抱っこでおろしてあげました」



後先考えずに高いところへ飛び乗ってしまう身軽さと、いざとなると困り顔を見せる無防備さのギャップが、きなりちゃんの魅力なのかもしれませんね。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・椎名 碧）