金村義明氏 大の里優勝の感動に水差す大相撲の観戦マナーに喝！「つまみ出さなアカン」
近鉄、中日、西武の3球団でプレーした金村義明氏（63）が28日放送のMBSラジオ「金村義明のええかげんにせえ～！」（月曜後6・00）に出演。横綱・大の里（26＝二所ノ関部屋）の1年ぶりの復活優勝に水を差した“ヤジ”にもの申した。
大相撲秋場所は27日、東京・両国国技館で千秋楽の取組が行われ、結びの一番で大の里が大関・安青錦（22＝安治川部屋）を下し、12勝3敗で昨年の秋場所以来6場所ぶり6度目の優勝を決めた。
ケガによる休場など苦難を乗り越えての優勝。大の里は国歌斉唱の間、感極まって男泣きした。
大関、横綱昇進の両パーティーに出席し、「かわいいやんか」と支援する大の里の復活優勝。金村氏は「うるっと来た。苦労してるし、しんどかったんやろうね。あんだけ勝てなかったら」と心情を思いやった。
ただ、「そんときね、何かヤジ言ってるヤツがおんねん。国技館で。ああいうのはつまみ出さなアカン」とマナーを守れない一部の相撲ファンに苦言を呈した。
さらにヤジに怒って言い返すファンもおり、優勝インタビューの妨げになった。
金村氏は「理事長しっかりせえよって言いたいけどね」と観戦マナーの徹底を求めた。