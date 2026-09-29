Threadsで話題になっているのは、あまりに特徴的なビジュアルのわんこ。その光景は記事執筆時点で34万回を超えて表示されており、「吹いてしまったｗ」「もうなにかわからん…」「尖りに尖ってる」などのコメントの他、1万3000件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：近所のおじさんに『これは犬なの？なんて種類の動物？』と言われた犬→頭を見ると…思わず納得する『まさかの光景』】

なんの動物か分からない！？

Threadsアカウント「yuka_2427」の投稿主さんが紹介したのは、トイプードルの「くぅ」ちゃんとお散歩をしていたときのエピソード。

途中、近所のおじさんから「これは犬なの？なんて種類の動物？」と声をかけられました。思わず「え…？」と聞き返したくなる一言ですが、実はくぅちゃんは、そう言われても仕方ないこだわりのスタイルの持ち主だったのです。

くぅちゃんのスタイルは、なんと「アルパカカット＆モヒカン」。体はアルパカのようにモコモコに仕上げ、頭の先だけを尖らせています。

しかも、上から見ると耳も首もほとんど見えず、何の動物なのか分からないほど。おじさんの疑問に、投稿主さんも「確かに」と思わず納得。

なんの動物か分からなくなってしまうこともあるけれど、くぅちゃんの個性的な魅力が見る人を惹き付けていることは確かですね！

なお、このカットは飼い主さんの欲望を全て入れたカットなのだそう。現在はもう9歳になるとのことで、負担のないようにスッキリとしたカットにしているそうです。

この投稿には、「柿の種の妖精ｗ」「アルパカ味がある(笑)」「私が子ども会で作ったわたあめだ」など、多くのコメントが寄せられています。

同居犬とのツーショットも

そんなくぅちゃんには、アメリカンブリーの「ドン」ちゃんという同居犬がいます。くぅちゃんより若く、マイペースでフレンドリーな性格なのだとか。

お散歩の途中で、突然歩かなくなってしまうこともあるそうです。

そんなドンちゃんが毎回驚かされるのが、トリミング後のくぅちゃん。斬新なスタイルにイメチェンするたび、まるで初対面かのように驚いた顔を見せるのだとか。

そのリアクションも面白いですが、カットだけで別犬のように変身するくぅちゃんの振り幅にも、思わず感嘆してしまいますね。

Threadsアカウント「yuka_2427」には、他にもくぅちゃん＆ドンちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：Threadsアカウント「yuka_2427」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。