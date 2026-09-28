「これ欲しい！！！」無印良品・3COINSの“旅支度がラクになる”アイテム2選。実際に使った人からの高評価続々
旅行の準備をぐっとラクにしてくれると人気なのが、無印良品と3COINSの旅行グッズです。静かに転がせるキャリーケースと、荷造りをあっという間に終わらせてくれる自動圧縮バッグ。SNSや口コミで評判の2アイテムを紹介します。
【写真を見る】無印良品・3COINSの“旅支度がラクになる”アイテム2選
音の静かなキャスターを採用し、街中でも気になるガラガラ音を軽減。手元のボタンを押すだけで車輪の向きを固定できるため、揺れる電車の中でも転がりにくいのが特長です。本体のファスナーには防犯性の高い二重ファスナーを採用し、鍵にはTS（TSA）ロックを搭載しているため、施錠したまま海外の空港にも預け入れできます。
本体の厚みを薄くし、余計なパーツを減らすことで収納力を確保。下層（内面）部分には、使用済みウォーターサーバー用水ボトルをリサイクルした再生ポリカーボネートを採用しており、環境にも配慮されています。カラーは黒の1色です。
▼購入者レビューでも「自分の歩幅に寄り添う」と高評価
公式サイトのレビューでは「キャリーバーの高さを1cm刻みで細かく調整できるため、どんな場面でも常に最適な姿勢で軽やかに移動できます。走行音が驚くほど静かで、夜間や早朝の静かな住宅街でも周囲を気にせず持ち運べるのが嬉しいポイント」といった、静音性と使い勝手を評価する声が寄せられました。
さらに別のレビュアーからは「転がしても音が少なくて、使いやすいです。良い買い物したなと思います」といった声も寄せられています。また、以前から使っているという別のレビュアーからは「軽くて沢山入りキャスター音も静かなので、夫も同じのが欲しいと今回色違いを購入しました」という声もありました。
収納目安は薄手のTシャツ（レディースMサイズ）で約6枚、トレーナー（レディースMサイズ）なら約3枚。サイズは約高さ60×幅40cmで、素材は本体がPET・ポリエチレン、バルブ部分はポリエチレンとシリコーンゴムを使用しています。カラーはブラックの1色展開で、3枚セットで価格は税込330円です。
▼SNSでも「これ欲しい!」と反響
公式Xでのこの投稿には、「帰省や旅行にかなり便利そう」「これ欲しい！！！」といった声が寄せられています。また、SNS上では「今回の遠征前に手に入れたスリコのこの子が大優勝でした 遠征だったり実家帰ったり旅行だったりと圧縮袋使う機会が多くて地味に嫌だったのが作業が一瞬で終わる」と、実際に使って作業の手軽さを実感したという投稿も見られました。
静かに転がせるキャリーケースと、荷造りをあっという間に終わらせる自動圧縮バッグ。どちらも旅行の準備をラクにしてくれるアイテムです。気になる方はこの機会にチェックしてみてはいかがでしょうか。
(文:All About ニュース編集部)
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音の静かなキャスターを採用、無印良品のハードキャリーケース「バーを自由に調節できるハードキャリーケース（36L）」（19900円）は、持ち手の高さを1cmきざみで調整できるハードキャリーケースです。体型や用途を問わず、扱いやすい使い心地を実現しています。サイズは縦54×横37×マチ24cm。
本体の厚みを薄くし、余計なパーツを減らすことで収納力を確保。下層（内面）部分には、使用済みウォーターサーバー用水ボトルをリサイクルした再生ポリカーボネートを採用しており、環境にも配慮されています。カラーは黒の1色です。
▼購入者レビューでも「自分の歩幅に寄り添う」と高評価
公式サイトのレビューでは「キャリーバーの高さを1cm刻みで細かく調整できるため、どんな場面でも常に最適な姿勢で軽やかに移動できます。走行音が驚くほど静かで、夜間や早朝の静かな住宅街でも周囲を気にせず持ち運べるのが嬉しいポイント」といった、静音性と使い勝手を評価する声が寄せられました。
さらに別のレビュアーからは「転がしても音が少なくて、使いやすいです。良い買い物したなと思います」といった声も寄せられています。また、以前から使っているという別のレビュアーからは「軽くて沢山入りキャスター音も静かなので、夫も同じのが欲しいと今回色違いを購入しました」という声もありました。
3COINS「自動圧縮バッグ3枚セット」掃除機でも圧縮できる手軽さチャックを閉めた状態でバルブの穴に別売りの圧縮機や家庭用の掃除機を当てるだけで、衣類の空気を抜いて圧縮できる仕組みです。旅行や出張はもちろん、衣替えや引っ越しの際の収納にも活躍してくれます。
収納目安は薄手のTシャツ（レディースMサイズ）で約6枚、トレーナー（レディースMサイズ）なら約3枚。サイズは約高さ60×幅40cmで、素材は本体がPET・ポリエチレン、バルブ部分はポリエチレンとシリコーンゴムを使用しています。カラーはブラックの1色展開で、3枚セットで価格は税込330円です。
▼SNSでも「これ欲しい!」と反響
公式Xでのこの投稿には、「帰省や旅行にかなり便利そう」「これ欲しい！！！」といった声が寄せられています。また、SNS上では「今回の遠征前に手に入れたスリコのこの子が大優勝でした 遠征だったり実家帰ったり旅行だったりと圧縮袋使う機会が多くて地味に嫌だったのが作業が一瞬で終わる」と、実際に使って作業の手軽さを実感したという投稿も見られました。
静かに転がせるキャリーケースと、荷造りをあっという間に終わらせる自動圧縮バッグ。どちらも旅行の準備をラクにしてくれるアイテムです。気になる方はこの機会にチェックしてみてはいかがでしょうか。
(文:All About ニュース編集部)