遠くの親類より近くの他人」真似したい！ライフさんの心温まるご近所付き合いと丁寧な暮らし
YouTubeチャンネル「60歳からの幸せライフ」が「【シニアライフ60代】シンプルライフ、丁寧な暮らし、暮らしVlog、人の優しさ」を公開した。動画では、ライフさんが息子の結婚式に向けて人生初となる「黒留袖」の準備に奮闘する中で、人の優しさに触れた心温まるエピソードが紹介されている。
最近、「人の優しさが身に染みます」と語るライフさん。動画の中盤では、ホンジュラスのモカジャバコーヒーを淹れ、「プレスバターサンド」をお茶請けにしながら、秋に控えた息子の結婚式について語り始める。人生で初めて黒留袖を着ることになったが、若い頃から着物のことはすべて母親に任せきりだったため、自身には着物の知識が全くないと明かす。
頼りにしていた母親や着物の知識がある親類も、高齢で遠方におり相談できない状況だった。子どもの七五三で着物を身に着けて以来、着る機会がなかったというライフさん。手元に何があるのか確認するため、箪笥の奥に眠っていた着物関係の小物を引っ張り出したものの、「何が何やらサッパリ分かりません」と困惑する様子が映し出されている。そもそも黒留袖自体を持っていないためレンタルするしかないと、右も左も分からない状態で途方に暮れていた。
そこに心強い助っ人が現れる。それは、以前着付けを教えていた経験があるという隣家の奥さんだった。なんと自身が所有する黒留袖を貸してくれることになり、式場での注意事項から着物の扱い方、小物の説明に至るまで、本来なら母親から教わるべきことを事細かに教えてくれたという。
隣家の奥さんの手厚いサポートに、「心細い思いをしていたわたしにとって涙が出るほどありがたい出来事でした」と感謝を口にするライフさん。「遠くの親類より近くの他人」という言葉を身をもって実感したと締めくくった。日常の中で思わぬ助け舟を出してくれる周囲の温かさは、多くの人の心をほっこりさせるのではないだろうか。
最近、「人の優しさが身に染みます」と語るライフさん。動画の中盤では、ホンジュラスのモカジャバコーヒーを淹れ、「プレスバターサンド」をお茶請けにしながら、秋に控えた息子の結婚式について語り始める。人生で初めて黒留袖を着ることになったが、若い頃から着物のことはすべて母親に任せきりだったため、自身には着物の知識が全くないと明かす。
頼りにしていた母親や着物の知識がある親類も、高齢で遠方におり相談できない状況だった。子どもの七五三で着物を身に着けて以来、着る機会がなかったというライフさん。手元に何があるのか確認するため、箪笥の奥に眠っていた着物関係の小物を引っ張り出したものの、「何が何やらサッパリ分かりません」と困惑する様子が映し出されている。そもそも黒留袖自体を持っていないためレンタルするしかないと、右も左も分からない状態で途方に暮れていた。
そこに心強い助っ人が現れる。それは、以前着付けを教えていた経験があるという隣家の奥さんだった。なんと自身が所有する黒留袖を貸してくれることになり、式場での注意事項から着物の扱い方、小物の説明に至るまで、本来なら母親から教わるべきことを事細かに教えてくれたという。
隣家の奥さんの手厚いサポートに、「心細い思いをしていたわたしにとって涙が出るほどありがたい出来事でした」と感謝を口にするライフさん。「遠くの親類より近くの他人」という言葉を身をもって実感したと締めくくった。日常の中で思わぬ助け舟を出してくれる周囲の温かさは、多くの人の心をほっこりさせるのではないだろうか。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
なんだか少し、疲れていませんか。 ここは、人生を軽くしていく場所です。 いつもご視聴ありがとうございます。 1960年生まれのライフです。 このチャンネルでは、 🌿 暮らしを軽くする工夫 🌿 心が少し軽くなる考え方 🌿 夫婦ふたりの穏やかな日常 をテーマに、3日に一度、18時に動画をお届けしています。 子どもたちが独立し、現在は夫とふたり暮らしです。 60代になってから、持ち物を減らしたり、家事のやり方を見直したり、無理な頑張りを手放したり。 当たり前だと思っていたことを少しずつ変えてきました。 すると、暮らしだけでなく、気持ちまで軽くなりました。 このチャンネルでは、部屋のこと、お金のこと、人との距離感のこと。 そして人生後半を心地よく過ごすための小さな工夫を、日々の暮らしを通してお話ししています。 🌷 暮らしを軽くするヒント 🌷 心が少し軽くなる考え方 🌷 夫婦ふたり暮らしの日常 🌷 人生後半を心地よく楽しむ工夫 「年を重ねても、人生はもっと軽やかにできる」 同世代の方へ。 そして、これからを心地よく生きていきたい方へ。 ここが、少し肩の力を抜ける場所になれたらうれしいです。 ──────────────── 📕 著書 『64歳、やめて捨てたら手に入った、幸せな暮らし』（扶桑社） https://www.amazon.jp/dp/4594099017 📷 Instagram（お仕事のご依頼はこちら） https://www.instagram.com/happy_senior1960 🎵 BGMについて 音楽生成AI「SUNO」による音源を一部の動画で使用しています。 https://www.suno.ai/ ──────────────── 🌸 チャンネル登録はこちら https://www.youtube.com/@60life 3日に一度、18時。 一日の終わりに、そっと整う時間をお届けしています。 またここで、お会いできたらうれしいです
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