トイレから戻ると開いたスマホ画面にはまさかの…！？予想もしなかった可愛いハプニングが話題を呼び、投稿には「笑顔にノックアウト！」「才能ありますね」「そんな可愛いことできるのー」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：スマホを開いたまま『トイレに行った』結果→戻ってきて『画面』を見てみると…まさかの光景】

スマホを開いたままトイレから戻ると…！？

TikTokアカウント「shibainu_umi」に投稿されたのは、柴犬「うみ」くんのとある衝撃のお姿。

この日、スマホを開いたままトイレに立った飼い主さん。よくあるなんてことない行動ですが、戻ってきた飼い主さんがふと置いていったスマホを見ると、信じられない光景が…！

それは画面いっぱいに写ったドアップすぎるうみくんのお顔。どうやら飼い主さんのいない間に自撮りをしていた模様。『これなんだろう？？』とヒョイッと覗き込んだうみくんのお顔は、これ以上ないほど満面の笑みだったとか。まさに興味津々な無邪気な表情には、思わずニンマリしてしまいます。

可愛すぎる「自撮り」の完成♡

1枚目は満面の笑み、2枚目はちょっぴりニヒルな微笑み、最後の3枚目はキラキラお目目のチャーミングなお顔…3枚それぞれにうみくんの魅力がたっぷり詰まった『最高の自撮り』が完成…！

『うみくん写真集』なるものがあれば、絶対に採用されるであろうセンス抜群な自撮りには脱帽です。うみくんの可愛いハプニングは、多くの人をとびきりの笑顔にさせたのでした。

この投稿には「待ち受けにしたくなる」「満面の笑み！最高ですね♡」「才能あるって」など、絶賛のコメントが寄せられています。

散歩を巡る攻防戦

飼い主さんとうみくんの仁義なき攻防戦をご紹介！この日、お外に出たものの散歩の気分ではないうみくん、どうにか回避しようとさまざまなたくらみを企てたそう。

拗ねる、その場で固まる、スン…と絶対に目を合わせない、といった頭脳プレーを次々と繰り出します。

うみくんの気が済むようにと、散々付き合った飼い主さん。よっこらしょと重い腰をあげるのに40分もかかったそう。その後の散歩でも拒否柴を発動したそうで、うみくんのマイペースさには苦笑いが止まりません。

そんなお茶目なうみくんに振り回される毎日も、楽しくて仕方のないことでしょう♡

TikTokアカウント「shibainu_umi」には、うみくんの賑やかでクスッと笑いを誘う日常が投稿されていますよ。ぜひチェックしてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「shibainu_umi」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております