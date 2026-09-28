「お腹が妊婦並みに出る」症状で考えられる4つの病気はご存知ですか？

メディカルドック監修医がお腹が妊婦並みに出る症状で考えられる病気を詳しく解説します。

※この記事はメディカルドックにて『「お腹が妊婦並みに出る」原因はご存知ですか？医師が男女別に徹底解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

甲斐沼 孟（上場企業産業医）

大阪市立大学（現・大阪公立大学）医学部医学科卒業。大阪急性期・総合医療センター外科後期臨床研修医、大阪労災病院心臓血管外科後期臨床研修医、国立病院機構大阪医療センター心臓血管外科医員、大阪大学医学部附属病院心臓血管外科非常勤医師、大手前病院救急科医長。上場企業産業医。日本外科学会専門医、日本病院総合診療医学会認定医など。著書は「都市部二次救急1病院における高齢者救急医療の現状と今後の展望」「高齢化社会における大阪市中心部の二次救急１病院での救急医療の現状」「播種性血管内凝固症候群を合併した急性壊死性胆嚢炎に対してrTM投与および腹腔鏡下胆嚢摘出術を施行し良好な経過を得た一例」など。

ここではメディカルドック監修医が、「お腹が妊婦並みに出てる」に関する症状が特徴の病気を紹介します。

どのような症状なのか、他に身体部位に症状が現れる場合があるのか、など病気について気になる事項を解説します。

便秘

便秘症とは、本来出すべき便が十分に出ない、または快適に出ないために腹痛・便が出しづらい（排便困難感）・便が出切らない感覚がある（残便感）といった排便のトラブルが長く続く病気のことです。

便秘症は非常によく見られる病気の1つですが、20～60歳までは女性のほうが多いものの60歳以降は男女差が少なくなり、年齢を重ねるごとに有症率が高くなることが特徴です。

便秘症の原因は、加齢に加えて食物繊維の摂取不足、運動不足など生活習慣によるものや、内服薬の副作用によるもの（薬剤性便秘）、持病によるもの（症候性便秘）が多いです。

便秘症と診断された場合、大腸がんなどの病気が原因であるケースを除いて第一に行うべきなのは、食事・生活・排便習慣の改善であり、朝食の摂取を含めた規則正しい食習慣、適切な食物繊維の摂取など食生活の見直し、適度な運動習慣などの指導が有用です。

腹水

腹水はおなかの中に水などの液体成分が貯留した状態を指しており、通常では腹膜などで産生されて腹膜や血管で吸収されてバランスを取っています。

この腹水成分が肉眼的に明確に外部からでも指摘できるようであれば腹水貯留の状態と考えられており、腹水は少量であればほとんど自覚症状は出現しませんが、大量に貯留すると腹部全体が膨らんで蛙腹になります。

腹水が貯留している原因や背景によって治療対応が異なりますが、基本的には腹水貯留状態では安静、塩分制限、利尿剤の服用が治療手段として挙げられます。

子宮筋腫

子宮筋腫とは、子宮の壁にできる良性の腫瘍のことを指しており、子宮筋腫に伴って月経量が多くなり、生理痛が増強するのに伴って、貧血になりやすいと指摘されています。

子宮筋腫は発見されたらすぐに全例で治療をするわけではなく、症状が乏しいケースでは、特別な治療をしません。

ただし、何らかの症状が認められる際には筋腫摘出術など手術治療が行われることもありますので、生理前や生理時に貧血症状に悩まされている場合には、産婦人科を受診しましょう。

卵巣腫瘍

卵巣腫瘍の明らかな発症原因は正確に判明していませんが、排卵回数の多さがその発症率に寄与していることが示唆されており、妊娠出産経験がない、あるいは初潮が早かった人、閉経が遅い人などは本疾患の発症リスクが比較的高いと伝えられています。

卵巣部に悪性腫瘍が発生しても直後に自覚症状が出現することはほとんどありませんが、かなり進行すると大きな腫大性病変を形成するに随伴して特に下腹部中心が張って腫瘤を触れるなどの症状が顕著に認められるようになります。

卵巣腫瘍の発見が遅れると激しい腹痛や不正性器出血が生じて重篤化するケースも珍しくなく、病変を早期発見して速やかな治療が実践できれば治療の選択肢も広がりますので、日頃から気になる症状がなくても定期的に検診などを受けましょう。

「お腹が妊婦並みに出てる」症状についてよくある質問

ここまで症状の特徴や対処法などを紹介しました。ここでは「お腹が妊婦並みに出てる」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

お腹が妊婦並みに出てるのは、肥満や生活習慣病が原因でしょうか？

甲斐沼 孟（医師）

肥満や体重過多など日頃の食べ過ぎる習慣などに伴ってお腹が張って突出することがありますので、節度ある食生活を送りましょう。

男性で下腹だけ妊婦並みに膨らむのは腹水が溜まってるのでしょうか？

甲斐沼 孟（医師）

男性で下腹部だけ膨隆している際には、肝硬変や肝臓がんなどをベースにして腹水が貯留している可能性が考えられます。心配であれば、消化器内科など専門医療機関を受診して相談しましょう。

お腹がぽっこり妊婦並みに出てしまうのは姿勢も問題でしょうか？

甲斐沼 孟（医師）

反り腰によってお腹を突き出すような姿勢になるとともに腹筋が効率よく活用できないので、お腹がぽっこり妊婦並みに出ると考えられます。反り腰の場合には、普段の姿勢を改善して日常的に筋トレやストレッチを実践することが重要です。

妊娠していないのに妊婦並みにお腹が出る…婦人科を受診すべき？

甲斐沼 孟（医師）

妊娠していないにもかかわらず、妊婦並みに腹部が膨満している場合には、子宮筋腫や卵巣腫瘍などの病変が隠れている可能性があります。気になる方は、一度産婦人科など専門医療機関を受診してみましょう。

まとめ

体重はそこまで変化がないのにお腹だけが急に張って腹部膨満感を自覚している、あるいは体重が短期間で急激に増加した、腹部の張り症状以外に腹痛や呼吸苦、食思不振などの症状を合併している際には重大な疾患が隠れている場合があります。

日常生活で自分なりに実践できる対処法をトライしても、腹部の張り症状などが軽快しない時には、出来る限り医療機関を受診して相談するように心がけましょう。

今回の情報が少しでも参考になれば幸いです。

「お腹が妊婦並みに出てる」から医師が考えられる病気は6個ほどあります。

各病気の症状・原因・治療方法など詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

消化器内科の病気

便秘症

腹水貯留

産婦人科の病気

総合内科の病気

子宮筋腫卵巣腫瘍

食べ過ぎ

整形外科の病気

反り腰

お腹が出てきた原因に心当たりがない場合には、一度医療機関での相談をお勧めします。

「お腹が痛い」に似ている症状・関連する症状

「お腹が痛い」と関連している、似ている症状は10個ほどあります。

各症状・原因・治療方法などについての詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

関連する症状

腹部が痛い

嘔吐する

黄疸が認められる

性器出血が多い

ふらつきなど貧血症状がある

お腹が張る快便なのにお腹が張るガスが溜まるダイエット食べてないのに太る

「お腹が妊婦並みに出てる」症状の他に、これらの症状がある場合「子宮筋腫」「便秘症」「腹水」「反り腰」などの疾患の可能性が考えられます。

複数の症状が併発している場合は、できるだけ早く医療機関を受診しましょう。