今回の事件は氷山の一角。華やかな世界の裏にある深い闇

人間関係が商品になる過酷なストレスと薬物という逃げ口

元警視庁刑事が解説する「ドパガキ」の正体。犯罪者に共通する「目先の欲求優先」の心理構造が分かる

元警視庁刑事が解説、猪俣容疑者釈放の裏にある「被害者の心理変化」と司法のリアル

ヤマトリノ「てへぺろ」キマってた？の疑惑を元警視庁刑事が解説

キャバ嬢インフルエンサー・ヤマトリノ逮捕と、ハンドサイン？の意味を元警視庁刑事が深掘って解説

チャンネル情報

元警視庁刑事・国際捜査官。1993～2023年警視庁。爆弾処理班配属後、警視庁中国語通訳を経て国際捜査官に。以降、国内外の銃器・薬物犯罪の情報収集、秘匿捜査に従事する。ほか殺人、強盗、誘拐事件などあらゆる捜査に参加。退官後、30年に及ぶ警察人生の知見を世の中へ貢献すべく治安戦略アナリストとして活動中。