実業家・堀江貴文氏（53）が27日までに公式X（旧ツイッター）を更新し“現金のみ”の店で現金を持ってなかった際の対処策を明かした。

クリエイティブディレクター・高木新平氏は「やべぇな、カードも財布もないまま、京都きてしまった。スマホの充電切れたら生きていけない」とポスト。

これに投資家・田中渓氏は「入って飲み食いしてから、お店が現金オンリーなことを知り、無銭飲食で終わった、となり 道行く人に、目の前で今すぐPayPayで返すから現金をくれ、という詐欺師みたいな口上で、現金をせびろうか本気で迷って途方にくれたのを思い出しました」とつづっていた。

このやりとりを受けて、堀江氏は「そういう時はお店の銀行口座にオンラインでその場で振込です」と投稿。田中氏は「ですね！下に書いてたのですが、それで乗り切りました！」と返していた。

ユーザーからは「なるほど、その手があったか！」「マジでためになった」「これはいい情報！いつか、やってしまいそうだなと思っていたので助かる」「確かに、これできるなら楽だな」「即日入金、手数料こっち負担で喜ばれるまである」といったコメントが寄せられていた。