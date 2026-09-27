なぜ「許せない」という感情がうつ病を引き起こすのか？意外と知らない“うらみの依存性”と手放し方
YouTubeチャンネル「生活に役立つメンタルヘルス」が、『その『許せない』がうつ病を悪化させる』と題した動画を公開した。動画では、うつ病の原因となり得る「うらみ」の感情に着目し、そのメカニズムと心の健康を取り戻すための具体的な解消法を解説している。
動画の冒頭では、精神分析においてうつ病は「自尊心を喪失した状態」であると定義し、大切なものを失ったり存在を否定されたりした際の傷つきや怒りが根本にあると説明。「いつまでも発散されない怒りの持続」がうらみとなり、脳の扁桃体を常に興奮させ、ストレスホルモン過多を引き起こして心身に悪影響を及ぼすプロセスが示された。
解説の中で特に注目されたのが、うらみに関する5つの特徴だ。まず、過去の嫌な出来事がフラッシュバックし「許せない！！」という怒りがこみ上げる状態が挙げられた。さらに、SNSなどで成功している人と自分を「比べることでうらみは増長する」と指摘し、他人のせいにすることで心のエネルギーの消耗を避ける「うらみの依存性」についても言及している。また、相手から謝罪されても、失ったものは戻らないため「100%解消されない」といった複雑な心理構造も明らかにされた。
これらを踏まえ、動画の終盤ではうらみの解消法を提案。最も大切なのは、自らの心の健康のために「うらみとお別れしようと決心すること」だという。フラッシュバックが起きてもそこからネガティブな考えを広げないことや、SNSでの比較をやめ、うらみを乗り越えた人や良い人と交流を持つことが推奨された。
「うらみ」の本質を理解し、手放すための具体的なアクションを提示した本動画は、過去の感情に囚われず、前向きに生きるための重要な気づきを与えてくれる内容となっている。
動画の冒頭では、精神分析においてうつ病は「自尊心を喪失した状態」であると定義し、大切なものを失ったり存在を否定されたりした際の傷つきや怒りが根本にあると説明。「いつまでも発散されない怒りの持続」がうらみとなり、脳の扁桃体を常に興奮させ、ストレスホルモン過多を引き起こして心身に悪影響を及ぼすプロセスが示された。
解説の中で特に注目されたのが、うらみに関する5つの特徴だ。まず、過去の嫌な出来事がフラッシュバックし「許せない！！」という怒りがこみ上げる状態が挙げられた。さらに、SNSなどで成功している人と自分を「比べることでうらみは増長する」と指摘し、他人のせいにすることで心のエネルギーの消耗を避ける「うらみの依存性」についても言及している。また、相手から謝罪されても、失ったものは戻らないため「100%解消されない」といった複雑な心理構造も明らかにされた。
これらを踏まえ、動画の終盤ではうらみの解消法を提案。最も大切なのは、自らの心の健康のために「うらみとお別れしようと決心すること」だという。フラッシュバックが起きてもそこからネガティブな考えを広げないことや、SNSでの比較をやめ、うらみを乗り越えた人や良い人と交流を持つことが推奨された。
「うらみ」の本質を理解し、手放すための具体的なアクションを提示した本動画は、過去の感情に囚われず、前向きに生きるための重要な気づきを与えてくれる内容となっている。
YouTubeの動画内容
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