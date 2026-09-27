「驚異的な数字だ」鈴木彩艶がもたらした大きな変化　“新たな武器”と現地絶賛「マルティネスの2倍以上」「忘れさせる働き」

鈴木のロングフィードの精度は世界でもトップレベルだ(C)Getty Images

アストン・ビラの鈴木彩艶は、チーム加入から1か月余りで公式戦6試合に出場し、すでにそのパフォーマンスが高い評価を得ている。プレミアリーグ第5節トッテナム戦ではシーズン初勝利にも貢献した。

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現地時間9月21日には、英『BBC』やプレミアリーグ公式サイトがそれぞれ企画している週間ベストイレブンで、鈴木を選出。トッテナム戦での攻守両面で示した存在感が認められ、今回の初選出につながった。

シーズン序盤、イングランド国内では日本人GKを称える話題が途切れることはない。英サッカーメディア『Football Insider』も21日、鈴木の特集記事を掲載。その中では、昨季まで5シーズンにわたりアストン・ビラのゴールマウスを守ったエミリアーノ・マルティネスと鈴木のプレーを比較している。

アルゼンチン代表としても活躍するマルティネスは今夏、鈴木のクラブ加入から間もなくチェルシーへと移った。今回の記事では、ベテランと入れ替わりでチームの一員となった鈴木が、チーム戦術にも大きな影響を及ぼしていると論じている。

ここまでの評価として同メディアは、「スズキは新守護神としてプレーし始めた最初の数週間ですでに能力を発揮しており、ビラの戦い方にもそれまでとはまったく異なる要素をもたらしている」などと指摘。