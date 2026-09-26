柴犬の「尊すぎるご挨拶」が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で1060万回再生を突破し、「時が止まってるｗ」「めちゃくちゃ可愛い」「私も混ざりたい」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：朝、『おともだちワンコ』と出会った犬→「ぎゅっ！」とんでもなく尊い『ご挨拶の仕方』】

友達犬を見つけると…

TikTokアカウント「ponta11184」の投稿主さんは、柴犬の『ぽんた』ちゃんの日常を紹介しています。

ぽんたちゃんが朝のお散歩をしていたときのこと。仲良しのおともだちワンコ、ハクちゃんを見つけると、嬉しそうに一目散に駆け寄っていきます。

ところが、ここから始まったのは、なんとも独特なご挨拶でした。

なんと、ぽんたちゃんはハクちゃんに「ぎゅっ！」とハグ。しかも、そのまま2～3秒ほどピタッと停止したのです。まるで時間が止まったかのように、2匹でじっとハグの体勢をキープ。

その後、ぽんたちゃんが一度離れると、今度はハクちゃんからチュッとキス。嬉しくなったぽんたちゃんは、再びハクちゃんにハグをします。

会った瞬間に抱き合い、キスまで交わす2匹。人間のような仲良しぶりと、独特すぎるご挨拶に思わずホッコリ…。2匹の仲のよさが伝わる、尊すぎる光景でした。

この投稿には「こんな体勢でハグすることあるんや(笑)」「相手も警戒してたのに照れてるw」「大好きなんだね」といったコメントが寄せられています。

愛情あふれる姿にキュン

どうやら、ぽんたちゃんにとってハクちゃんは特別なおともだち。お散歩中に出会うたび、嬉しそうにハグをするのだそうです。

雪が積もった日も、ハクちゃんを見つけると勢いよく駆け寄り、いつものようにご挨拶。ぴったりと顔をくっつけ合い、再会の喜びをかみしめ合うときも…。

どんな日でも変わらない2匹の姿から、互いを大切に想う気持ちが伝わってきます。会うたびに抱き合う姿が、なんとも微笑ましいですね。

TikTokアカウント「ponta11184」には、他にもぽんたちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「ponta11184」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。