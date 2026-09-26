台風26号 あす（27日）からは沖縄本島に最も接近

台風26号はあすには暴風域を伴い、強い勢力まで発達する予想です。あすからは沖縄本島に最も接近し、来週後半は西日本や東日本に影響が出てくる可能性があります。最新の気象情報をこまめにご確認ください。

【写真を見る】台風26号 あす（27日）には暴風域を伴い強い勢力まで発達する予想 あすからは沖縄本島に最も接近 来週後半は西日本・東日本に影響が出てくる可能性が

沖縄は、断続的に雨が降るでしょう。西日本は、九州や太平洋側を中心に降ったり止んだりとなる見込みです。東日本や東北の雨は午前中までのところが多く、午後は日差しの届くところもあるでしょう。北海道は、午前を中心に雨が降る予想です。

各地の予想最高気温

最高気温は、各地、きょうより大幅に高くなるところが多いでしょう。鹿児島は、9日連続の真夏日となる見込みです。東京は24℃と、きょうより4℃ほど高くなる見込みです。



【あすの各地の予想最高気温】

札幌 :22℃ 釧路 :22℃

青森 :26℃ 盛岡 :23℃

仙台 :22℃ 新潟 :28℃

長野 :26℃ 金沢 :27℃

名古屋:26℃ 東京 :24℃

大阪 :27℃ 岡山 :25℃

広島 :26℃ 松江 :28℃

高知 :27℃ 福岡 :29℃

鹿児島:31℃ 那覇 :31℃

各地の週間予報

週間予報です。来週は秋雨前線が停滞することや、台風26号の影響で、くもりや雨の日が続きそうです。週明け月曜日は、全国的に雨が降る予想です。台風の北上に伴って前線の活動が活発化し、局地的に大雨となるおそれもあります。今後の気象情報にお気をつけください。