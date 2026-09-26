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台風26号　あす（27日）からは沖縄本島に最も接近

台風26号はあすには暴風域を伴い、強い勢力まで発達する予想です。あすからは沖縄本島に最も接近し、来週後半は西日本や東日本に影響が出てくる可能性があります。最新の気象情報をこまめにご確認ください。

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沖縄は、断続的に雨が降るでしょう。西日本は、九州や太平洋側を中心に降ったり止んだりとなる見込みです。東日本や東北の雨は午前中までのところが多く、午後は日差しの届くところもあるでしょう。北海道は、午前を中心に雨が降る予想です。

各地の予想最高気温

最高気温は、各地、きょうより大幅に高くなるところが多いでしょう。鹿児島は、9日連続の真夏日となる見込みです。東京は24℃と、きょうより4℃ほど高くなる見込みです。

【あすの各地の予想最高気温】
札幌　:22℃　釧路　:22℃
青森　:26℃　盛岡　:23℃
仙台　:22℃　新潟　:28℃
長野　:26℃　金沢　:27℃
名古屋:26℃　東京　:24℃
大阪　:27℃　岡山　:25℃
広島　:26℃　松江　:28℃
高知　:27℃　福岡　:29℃
鹿児島:31℃　那覇　:31℃

各地の週間予報

週間予報です。来週は秋雨前線が停滞することや、台風26号の影響で、くもりや雨の日が続きそうです。週明け月曜日は、全国的に雨が降る予想です。台風の北上に伴って前線の活動が活発化し、局地的に大雨となるおそれもあります。今後の気象情報にお気をつけください。