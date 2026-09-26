古巣幹部への怒りは収まらないようだ。オリオールズのピート・アロンソ内野手（３１）は２５日（日本時間２６日）、ニューヨークでヤンキースとのダブルヘッダーに臨んだ。アロンソは「２番・一塁」で臨んだ第１戦で２本の本塁打を放つなど、１勝１敗で終えた。

その試合前練習でアロンソは通算３００号記念Ｔシャツを着用。メッツ時代、デビッド・スターンズ野球運営部門社長に放った「クソみたいな計算式」とのコメントがプリントされていた。

「ニューヨーク・ポスト」紙は「ピート・アロンソが『クソみたいな計算式』を批判するシャツを着てデビッド・スターンズを揶揄（やゆ）し、その後２本のホームランを放つ」と報じた。

アロンソを巡っては古巣メッツ戦で通算３００号を放った際、メッツのスティーブ・コーエンオーナーがスタンディングオベーションで祝福し批判を浴びた。メッツ在籍時の２０２４年オフ、当時メッツのアロンソはスターンズとの交渉の席で「数年後、私のキャリアが殿堂入りのために評価される時、お前らはまだ自分のクソみたいな計算式をいじくり回しているだろう」と言い放った。

アロンソとメッツは最終的に２年５４００万ドル（約８４億９０００万円）の契約で合意。契約破棄条項が盛り込まれていたため、アロンソは２５年オフにオリオールズへ５年１億５５００万ドル（約２４３億７０００万円）で移籍した。

この日の２発でアロンソは４３本塁打とア・リーグ単独トップに立った。新天地での活躍が古巣への最大の仕返しとなりそうだ。