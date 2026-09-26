『ドラクエ』新キャラの名前判明でネットざわつく 設定画解禁「末裔説」「黒幕な匂いがする」
ゲーム『ドラゴンクエスト モンスターズ4 枯れ木の国のビアンカ・フローラ』に登場する新たなキャラクター情報が発表された。ネット上では、公式の説明文に驚きの声が出ている。
【画像】めっちゃ可愛い！『ドラクエ』新キャラクターの設定画
先日公開された最新映像で当然登場した謎の女性の名前は「オルミラ」と判明。公式サイトでは、カレキの国を守る聖鳥の巫女で、やさしさと自愛に満ちたキャラクターと紹介。聖鳥を支える巫女としての使命と覚悟を持ち、国民からも慕われていたが、現在は行方知れずとなっている。
これにネット上では「7の主人公の衣装に似ていますね。オルミラ？オルゴデミーラの略？」「オルミラ オルゴ・デミーラの末裔説 エデンの戦士たちのつながりか もちろん デミウルゴスが由来だろうな オルミラも」「オルミラ……７のアイツに名前が似てる説が出てる 天空シリーズと７って関係あったかな」「ぜっっったい黒幕な匂いがする……名前もオルゴデミーラ過ぎるし」などの声が出ている。
『ドラゴンクエスト モンスターズ4 枯れ木の国のビアンカ・フローラ』は、『ドラゴンクエストモンスターズ』シリーズ最新作で、主人公は『ドラゴンクエストV 天空の花嫁』に登場するビアンカとフローラとなり、魔物と心を通わせる「モンスターマスター」となった2人の少女が、モンスターを仲間にしながらふしぎな異世界で冒険の旅を繰り広げる。
ゲーム内容は、ビアンカとフローラのどちらかを選んで冒険にはじめ、『ドラゴンクエスト』シリーズに登場するさまざまなモンスターたちを仲間にして育成・配合し、最強のパーティを目指していく。
Nintendo Switch 2、Nintendo Switch、PlayStation5、Xbox Series X|S、Microsoft Store on Windows で12月3日に発売され、Steam版は12月4日に発売される。
【画像】めっちゃ可愛い！『ドラクエ』新キャラクターの設定画
先日公開された最新映像で当然登場した謎の女性の名前は「オルミラ」と判明。公式サイトでは、カレキの国を守る聖鳥の巫女で、やさしさと自愛に満ちたキャラクターと紹介。聖鳥を支える巫女としての使命と覚悟を持ち、国民からも慕われていたが、現在は行方知れずとなっている。
『ドラゴンクエスト モンスターズ4 枯れ木の国のビアンカ・フローラ』は、『ドラゴンクエストモンスターズ』シリーズ最新作で、主人公は『ドラゴンクエストV 天空の花嫁』に登場するビアンカとフローラとなり、魔物と心を通わせる「モンスターマスター」となった2人の少女が、モンスターを仲間にしながらふしぎな異世界で冒険の旅を繰り広げる。
ゲーム内容は、ビアンカとフローラのどちらかを選んで冒険にはじめ、『ドラゴンクエスト』シリーズに登場するさまざまなモンスターたちを仲間にして育成・配合し、最強のパーティを目指していく。
Nintendo Switch 2、Nintendo Switch、PlayStation5、Xbox Series X|S、Microsoft Store on Windows で12月3日に発売され、Steam版は12月4日に発売される。