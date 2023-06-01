勝ち越しゴール後にヒメネス（左端）と衝突した塩貝（右端）。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部）

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［国際親善試合］日本 ３－１ ウルグアイ／９月24日／キューアンドエースタジアムみやぎ

　日本代表は９月24日、ウルグアイ代表と国際親善試合を戦い、３－１で勝利を収めた。

　この試合で劇的な決勝ゴールを決めたのが、82分から途中出場した塩貝健人だった。１－１で迎えた後半アディショナルタイム１分、上田綺世からリターンパスを受けてゴールに流し込み、代表初ゴールを奪ってみせた。

　ネットを揺らした後、VARがオフサイドの有無をチェックしている間、塩貝がウルグアイの重鎮DFホセ・マリア・ヒメネスと小競り合いになったシーンがあった。

　塩貝が小突くと、相手も殴打してやり返し、スペイン語が堪能な久保建英上田綺世が仲裁に入る事態となった。

　その場面について、塩貝は25日の練習後の取材で、「僕としてはキャプテンの選手（ロドリゴ・ベンタンクールが交代した後、ヒメネスが腕章を巻いた）がめっちゃ熱くなってて、イエローカードが出てたんで。あの選手を煽れば、ワンチャン、レッド（カード）をもらうかなと。だけど、なんか突き放されちゃったんで（笑）」と意図を明かした。
 
　21歳のストライカーは「（ヒメネスが）めちゃくちゃ熱くなってるから。わかんないですけど、すごいスラングとかで、悪口を言っていたようだったんで」と続けた。

「久保選手に止められたのはあんまり覚えてないですけど、正直、そんなのはどうでもよくて、点さえ入ばよかったし。まあ入ってよかったです」

　血気盛んな若武者が、ゴールした後の興奮状態で、冷静にマリーシアを発揮していたというのは少し驚きだった。

取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）

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