大人の学び直しTVが「【極右の失速】福祉国家スウェーデンでの「異変」とは？」を公開した。手厚い福祉国家として知られるスウェーデンの国会選挙で極右政党が失速した背景を切り口に、同国が抱える医療や教育の実態、移民問題が政治に与える影響を解説している。



動画はまず、移民の受け入れ制限を訴えて近年支持を拡大してきた極右政党・スウェーデン民主党の得票率が、前回の選挙を下回った異変に注目する。出口調査によると、有権者が投票先を選ぶ上で最も重視したのは「医療」であり、次いで「学校・教育」「経済」が続いた。



スウェーデンの医療は公費で支えられているが、受診できても「待ち時間の長さに不満が残る課題が浮き彫りに」なっていると指摘。また学校教育では、自治体だけでなく企業などが運営する「独立学校」が存在する。こうした学校に配分された公費の使い道、とりわけ余剰利益を外部へ引き出すことの是非が各党の大きな争点になっているという。



経済面では回復の動きが出始めているものの、物価上昇に賃金が追いついていない。「落ち込んだ購買力はまだ取り戻している段階」であり、高水準の失業率も課題として残る。さらに動画は、長年受け入れてきた移民の就職と社会への定着についても言及している。外国生まれの人はスウェーデン生まれの人よりも失業率が高い傾向にあり、言語の壁や母国での資格の非承認が就労を阻む要因になっているという。



一方、国籍を取得して投票権を得た移民の存在が、開票過程において結果を左派寄りに動かした可能性にも触れた。移民政策は単なる受け入れの是非にとどまらず、将来誰とともに国の行く末を選ぶのかという問題に直結しており、新たな有権者としての彼らの声が国家の形を決める判断に大きく関与していく現状を浮き彫りにしている。



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