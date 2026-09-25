完成目前で放置された高架のその後と工場のユニークな転用事例

住民の反対と物流のトラック移行で工事が凍結された理由

「なぜ今急増しているのか」愛知の地方都市に突如現れた2億円モスクと解体街のリアル

「意外と知らない中国の現実」なぜ中国経済は崩壊しないのか？現地で見えた「崩壊か成長かでは割り切れない」複雑な実態

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