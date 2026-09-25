収納王子コジマジックが絶賛！プロが唸るインテリア収納とDIY術
YouTubeチャンネル「Mirai / 片付けと収納で暮らしを変える。」が、「【密着】収納王子コジマジックさんが絶賛した！プロが唸るインテリア収納のお宅拝見」と題した動画を公開しました。動画では、収納王子コジマジックさんと整理収納アドバイザーの安田みらいさんが、インフルエンサー・parameguさんのお宅を訪問。プロも唸るDIYとアイデア満載の収納術を紹介しています。
玄関の壁面には、足場板をランダムに貼り付けたビンテージ風のDIYが施されています。本来なら隠したい掃除道具をあえて壁に吊るして「見せる収納」にしており、コジマジックさんは「おしゃれな感じがする」と感心した様子。さらに、玄関のシューズラック下にはベンチとしても使える手作りの木製収納ボックスを設置。外で使う遊び道具などを収納しつつ、靴を履く際の座り場所としても無駄なく活用しています。
続いて紹介された和室の押入れは、以前にプロの力を借りて大改造した場所。かつては10年間モノを溜め込み「テトリスのよう」だった押入れが、すっきりとした空間に生まれ変わっています。下段には「like-it」の引き出し収納を活用。キャスターを付けて前後に動かせるようにし、奥行き80cmという押入れの特性を活かした「二重構造」にするアイデアが披露されました。
エンディングでは、コジマジックさんが「DIY力素晴らしい」と高く評価しつつ、日用品の収納に見え隠れするparameguさんの親しみやすい人柄にも触れて動画を締めくくっています。収納の工夫だけでなく、空間を視覚的にも楽しむDIYアイデアは、日々の暮らしをアップデートするヒントになりそうです。
玄関の壁面には、足場板をランダムに貼り付けたビンテージ風のDIYが施されています。本来なら隠したい掃除道具をあえて壁に吊るして「見せる収納」にしており、コジマジックさんは「おしゃれな感じがする」と感心した様子。さらに、玄関のシューズラック下にはベンチとしても使える手作りの木製収納ボックスを設置。外で使う遊び道具などを収納しつつ、靴を履く際の座り場所としても無駄なく活用しています。
続いて紹介された和室の押入れは、以前にプロの力を借りて大改造した場所。かつては10年間モノを溜め込み「テトリスのよう」だった押入れが、すっきりとした空間に生まれ変わっています。下段には「like-it」の引き出し収納を活用。キャスターを付けて前後に動かせるようにし、奥行き80cmという押入れの特性を活かした「二重構造」にするアイデアが披露されました。
エンディングでは、コジマジックさんが「DIY力素晴らしい」と高く評価しつつ、日用品の収納に見え隠れするparameguさんの親しみやすい人柄にも触れて動画を締めくくっています。収納の工夫だけでなく、空間を視覚的にも楽しむDIYアイデアは、日々の暮らしをアップデートするヒントになりそうです。
YouTubeの動画内容
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