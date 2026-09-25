Snow Man佐久間大介＆KEY TO LIT猪狩蒼弥、「ベビーワセリン」新CMで再タッグ お互い“ピュア”な一面も明かす
Snow Manの佐久間大介とKEY TO LITの猪狩蒼弥が出演する健栄製薬「ベビーワセリン」シリーズの新CM「高純度のベビーワセリン」篇が、健栄製薬公式YouTubeにて9月25日より公開。9月下旬より全国にて放送される。
【動画】佐久間大介が猪狩蒼弥に“ベビーワセリンの秘密”を伝授！ 新CM「高純度のベビーワセリン」篇
本CMは、ワセリンの純度の違いを知る佐久間が、まだ知らない猪狩に“ベビーワセリンが高純度だという秘密”を教えるストーリー。プライベートでも長年親交がある2人が再タッグを組み、2度目の共演でも息の合った掛け合いでベビーワセリンの魅力を伝える。
ベビーワセリンらしい黄色を基調としたポップな世界観の中、“ベビーワセリンの秘密”を佐久間が伝え、猪狩が思わず驚くシーンでは、自然なリアクションからお二人の普段からの親しい関係性が垣間見える。
撮影前の打ち合わせでは、ベビーワセリンの特長である“高純度”に興味を示しながら、熱心に耳を傾けていた佐久間と猪狩。撮影では、佐久間がカットのたびに明るくポジティブな声をかけ、現場全体を明るい雰囲気で包んだ。一方で、猪狩は撮影したカットを真剣に確認するストイックな姿を見せつつも、合間には愛嬌たっぷりのリアクションを見せる場面もあった。
また、ワセリンの純度の違いを知った猪狩が「そうなの！？」というセリフを練習していると、すかさず佐久間さんが「どうなの！？」「本当に！？」とテンポ良く返す一幕も。2度目の共演でさらにパワーアップした先輩後輩タッグの息の合った掛け合いで、終始笑顔の絶えない明るい撮影現場となった。
プライベートでも親交が深いという二人。インタビューでは「周りに知られていないお互いの意外な一面」についてコメント。
猪狩によく自身のお下がりの洋服をあげているという佐久間。猪狩の着こなしについて、「『もらったものを着たくて、それを一番よく見せるために合う洋服を買い足す』と聞いて驚きました」とファッション事情を明かした。
猪狩も「佐久間くんに何十着といただいているんですが、それに合わせて服をどんどん買ってくるんです」とコーディネートのこだわりを話した。
さらに、製品特長の“高純度”にちなみ、お互いのピュアな一面について語り合う場面では、猪狩が佐久間の声優業への熱意をピックアップ。「撮影の合間にお話を伺って、そんなにピュアに真っ向勝負で声優業に挑まれているのかと驚きました」と佐久間の仕事への真摯な姿勢を絶賛。
対する佐久間も、猪狩について「仕事に対しての想いが強くて、好きなんだなって伝わるくらい目をキラキラさせながら仕事の話をするんです。それがピュアで可愛いなと思います」と語り、互いを認め合う素敵な関係性をのぞかせた。
健栄製薬「ベビーワセリン」シリーズの新CM「高純度のベビーワセリン」篇は、健栄製薬公式YouTubeにて9月25日より公開。9月下旬より全国にて放送。
佐久間、猪狩のインタビュー内容は以下の通り。
■CMの影響力と身近に届く喜びを実感！ 前回CMの影響力を実感したエピソードを披露
前回のCMの反響について、佐久間は「（CMの曲を）姪っ子が気に入っていて、口ずさんでいましたね」と家族のエピソードを明かした。猪狩さんも「僕の知り合いの娘さんが、ベビーワセリンリップのCMを見てファンになってくれました」と嬉しそうに報告。前回の振り付けを交えながら当時を振り返り、CMの影響力の大きさと、出演CMが身近な人に届いている喜びを実感していた。
■愛用者の2人も“ワセリンの奥深さ”に納得し、ベビーワセリンの「高純度」を実感
今回のCMテーマである“高純度”について事前に説明を受けたという二人。佐久間は「ワセリンがどういうものかを教えていただき、『だから高純度って言うんだ。より信頼度が増すな』って感じましたね」と深く納得した様子を見せた。猪狩さんも「高純度ほど透明っぽくなると聞いてつけてみたら、すごく透明でめちゃめちゃ高純度だな」と、目に見えてわかる純度の違いに驚いていた。
さらに佐久間からは「高純度なのにコスパが良いのがいいね」というリアルな感想も飛び出し、日頃から愛用しているお二人ならではの目線で語り合っていました。
■佐久間も驚いた猪狩のファッション事情 貰った服を一番に輝かせるコーディネート術
プライベートでも親交の深い二人が「周りに知られていないお互いの意外な一面」が明かされる一幕も。猪狩によく自身のお下がりの洋服をあげているという佐久間。猪狩の着こなしについて、「『もらったものを着たくて、それを一番よく見せるために合う洋服を買い足す』と聞いて驚きました」とファッション事情を明かした。猪狩も「佐久間くんに何十着といただいているんですが、それに合わせて服をどんどん買ってくるんです」とコーディネートのこだわりを話した。
さらに猪狩が、ベビーワセリンのパッケージ色である黄色に合う服をおねだりする微笑ましいやり取りも見られ、プライベートでの仲の良さをのぞかせた。
■お互いの“ピュア”な一面にリスペクト 声優業への真っ向勝負な姿勢と、目を輝かせるほどの「仕事愛」
製品特長の“高純度”にちなみ、お互いのピュアな一面について語り合う場面では、まず猪狩が佐久間の声優業への熱意をピックアップ。「撮影の合間にお話を伺って、そんなにピュアに真っ向勝負で声優業に挑まれているのかと驚きました」と佐久間の仕事への真摯な姿勢を絶賛。対する佐久間も、猪狩について「仕事に対しての想いが強くて、好きなんだなって伝わるくらい目をキラキラさせながら仕事の話をするんです。それがピュアで可愛いなと思います」と語り、互いを認め合う素敵な関係性をのぞかせた。
■敏感肌ゆえの低刺激へのこだわりやCM前からの愛用歴も。2人が明かすアイテム選びのこだわり
日用品選びのポイントについて、敏感肌だという佐久間は「基本は低刺激のモノを選びますね」と回答。続けて、「ベビーワセリンは赤ちゃんでも使えるというのが本当に分かりやすくて。元々CMをやる前から使っていましたが、それぐらい低刺激で安心できるものということを念頭に置いて選んでいます」と自身のモノ選びの選定基準を明かした。
猪狩さんも「すぐ手に入ること、かつ高品質であることを大事にしています。だからいつでもどこでも手に入れられる安心感は大事にしていて、ベビーワセリンリップはまさにですね。どの薬局でも買えるのは嬉しいです」とアイテムへのこだわりを明かした。
■80歳の目標は「ベビーワセリンのCM」！ バク転やラップなど、未来の目標をトーク
健栄製薬の80周年にちなみ、「80歳まで続けたいこと」をテーマにしたトークでは、猪狩が「まずはベビーワセリンのCMです。佐久間くんとぜひ80歳まで」と力強くアピールし、ブランドへの愛着を見せた。続いて佐久間は「僕はバク転ですかね。最近リハーサルの時にやったら、久しぶりだったからこそめちゃくちゃできて」と明かした。
さらに、80歳になった時のお互いの未来予想図について、佐久間が「ガリにはやっぱりラップをやっててほしいですよね」とリクエストすると、猪狩も「80歳でラップやります！」と即答。猪狩からも「佐久間くんはやっぱりアニメ」と期待を寄せ、最後まで和やかなトークを展開した。
【動画】佐久間大介が猪狩蒼弥に“ベビーワセリンの秘密”を伝授！ 新CM「高純度のベビーワセリン」篇
本CMは、ワセリンの純度の違いを知る佐久間が、まだ知らない猪狩に“ベビーワセリンが高純度だという秘密”を教えるストーリー。プライベートでも長年親交がある2人が再タッグを組み、2度目の共演でも息の合った掛け合いでベビーワセリンの魅力を伝える。
撮影前の打ち合わせでは、ベビーワセリンの特長である“高純度”に興味を示しながら、熱心に耳を傾けていた佐久間と猪狩。撮影では、佐久間がカットのたびに明るくポジティブな声をかけ、現場全体を明るい雰囲気で包んだ。一方で、猪狩は撮影したカットを真剣に確認するストイックな姿を見せつつも、合間には愛嬌たっぷりのリアクションを見せる場面もあった。
また、ワセリンの純度の違いを知った猪狩が「そうなの！？」というセリフを練習していると、すかさず佐久間さんが「どうなの！？」「本当に！？」とテンポ良く返す一幕も。2度目の共演でさらにパワーアップした先輩後輩タッグの息の合った掛け合いで、終始笑顔の絶えない明るい撮影現場となった。
プライベートでも親交が深いという二人。インタビューでは「周りに知られていないお互いの意外な一面」についてコメント。
猪狩によく自身のお下がりの洋服をあげているという佐久間。猪狩の着こなしについて、「『もらったものを着たくて、それを一番よく見せるために合う洋服を買い足す』と聞いて驚きました」とファッション事情を明かした。
猪狩も「佐久間くんに何十着といただいているんですが、それに合わせて服をどんどん買ってくるんです」とコーディネートのこだわりを話した。
さらに、製品特長の“高純度”にちなみ、お互いのピュアな一面について語り合う場面では、猪狩が佐久間の声優業への熱意をピックアップ。「撮影の合間にお話を伺って、そんなにピュアに真っ向勝負で声優業に挑まれているのかと驚きました」と佐久間の仕事への真摯な姿勢を絶賛。
対する佐久間も、猪狩について「仕事に対しての想いが強くて、好きなんだなって伝わるくらい目をキラキラさせながら仕事の話をするんです。それがピュアで可愛いなと思います」と語り、互いを認め合う素敵な関係性をのぞかせた。
健栄製薬「ベビーワセリン」シリーズの新CM「高純度のベビーワセリン」篇は、健栄製薬公式YouTubeにて9月25日より公開。9月下旬より全国にて放送。
佐久間、猪狩のインタビュー内容は以下の通り。
■CMの影響力と身近に届く喜びを実感！ 前回CMの影響力を実感したエピソードを披露
前回のCMの反響について、佐久間は「（CMの曲を）姪っ子が気に入っていて、口ずさんでいましたね」と家族のエピソードを明かした。猪狩さんも「僕の知り合いの娘さんが、ベビーワセリンリップのCMを見てファンになってくれました」と嬉しそうに報告。前回の振り付けを交えながら当時を振り返り、CMの影響力の大きさと、出演CMが身近な人に届いている喜びを実感していた。
■愛用者の2人も“ワセリンの奥深さ”に納得し、ベビーワセリンの「高純度」を実感
今回のCMテーマである“高純度”について事前に説明を受けたという二人。佐久間は「ワセリンがどういうものかを教えていただき、『だから高純度って言うんだ。より信頼度が増すな』って感じましたね」と深く納得した様子を見せた。猪狩さんも「高純度ほど透明っぽくなると聞いてつけてみたら、すごく透明でめちゃめちゃ高純度だな」と、目に見えてわかる純度の違いに驚いていた。
さらに佐久間からは「高純度なのにコスパが良いのがいいね」というリアルな感想も飛び出し、日頃から愛用しているお二人ならではの目線で語り合っていました。
■佐久間も驚いた猪狩のファッション事情 貰った服を一番に輝かせるコーディネート術
プライベートでも親交の深い二人が「周りに知られていないお互いの意外な一面」が明かされる一幕も。猪狩によく自身のお下がりの洋服をあげているという佐久間。猪狩の着こなしについて、「『もらったものを着たくて、それを一番よく見せるために合う洋服を買い足す』と聞いて驚きました」とファッション事情を明かした。猪狩も「佐久間くんに何十着といただいているんですが、それに合わせて服をどんどん買ってくるんです」とコーディネートのこだわりを話した。
さらに猪狩が、ベビーワセリンのパッケージ色である黄色に合う服をおねだりする微笑ましいやり取りも見られ、プライベートでの仲の良さをのぞかせた。
■お互いの“ピュア”な一面にリスペクト 声優業への真っ向勝負な姿勢と、目を輝かせるほどの「仕事愛」
製品特長の“高純度”にちなみ、お互いのピュアな一面について語り合う場面では、まず猪狩が佐久間の声優業への熱意をピックアップ。「撮影の合間にお話を伺って、そんなにピュアに真っ向勝負で声優業に挑まれているのかと驚きました」と佐久間の仕事への真摯な姿勢を絶賛。対する佐久間も、猪狩について「仕事に対しての想いが強くて、好きなんだなって伝わるくらい目をキラキラさせながら仕事の話をするんです。それがピュアで可愛いなと思います」と語り、互いを認め合う素敵な関係性をのぞかせた。
■敏感肌ゆえの低刺激へのこだわりやCM前からの愛用歴も。2人が明かすアイテム選びのこだわり
日用品選びのポイントについて、敏感肌だという佐久間は「基本は低刺激のモノを選びますね」と回答。続けて、「ベビーワセリンは赤ちゃんでも使えるというのが本当に分かりやすくて。元々CMをやる前から使っていましたが、それぐらい低刺激で安心できるものということを念頭に置いて選んでいます」と自身のモノ選びの選定基準を明かした。
猪狩さんも「すぐ手に入ること、かつ高品質であることを大事にしています。だからいつでもどこでも手に入れられる安心感は大事にしていて、ベビーワセリンリップはまさにですね。どの薬局でも買えるのは嬉しいです」とアイテムへのこだわりを明かした。
■80歳の目標は「ベビーワセリンのCM」！ バク転やラップなど、未来の目標をトーク
健栄製薬の80周年にちなみ、「80歳まで続けたいこと」をテーマにしたトークでは、猪狩が「まずはベビーワセリンのCMです。佐久間くんとぜひ80歳まで」と力強くアピールし、ブランドへの愛着を見せた。続いて佐久間は「僕はバク転ですかね。最近リハーサルの時にやったら、久しぶりだったからこそめちゃくちゃできて」と明かした。
さらに、80歳になった時のお互いの未来予想図について、佐久間が「ガリにはやっぱりラップをやっててほしいですよね」とリクエストすると、猪狩も「80歳でラップやります！」と即答。猪狩からも「佐久間くんはやっぱりアニメ」と期待を寄せ、最後まで和やかなトークを展開した。