【キリンチャレンジカップ2026】日本代表vsウルグアイ代表（9月24日／キューアンドエースタジアムみやぎ）

【映像】中村俊輔コーチの「極上フリーキック」

サッカー日本代表は9月24日、キリンチャレンジカップ2026（国際親善試合）でウルグアイ代表と対戦。19時5分のキックオフを前にスターティングメンバーが発表された。

日本代表は北中米ワールドカップ後の初活動として、4連戦（他は9月28日のベネズエラ戦、10月1日のエクアドル戦、10月5日のパナマorニュージーランド戦）に臨む。来年1～2月のアジアカップまでの短期続投が決まっている森保一監督は、31名を招集したが（DF冨安健洋が怪我で辞退したため最終的には30名編成に）、このウルグアイ戦に向けては前日会見で「基本的には月曜日（9月21日）までに到着した選手を中心にメンバーを構成したい」とコメントした通り、合流時期を大きく考慮したスタメンとなった。

GKは守護神の鈴木彩艶が脇腹痛で別メニュー調整になっていたため、早川友基が先発。3バックも瀬古歩夢、板倉滉、伊藤洋輝で、ボランチは佐野海舟と佐野航大の佐野兄弟、右WBは初招集の松木玖生、左WBは中村敬斗、シャドーは堂安律と鈴木唯人、CFは前田大然と、佐野航大と前田を除けばすべて月曜日までに合流していたメンバーとなった。

後半は鎌田大地、久保建英、伊東純也、上田綺世などW杯メンバーの出場、さらに齋藤俊輔や谷村海那など初招集組のデビューなども期待される。

【スターティングメンバー】

▼GK

23 早川友基（鹿島アントラーズ）

▼DF

3 瀬古歩夢（ル・アーヴル／フランス）

4 板倉滉（ボルシアMG／ドイツ）

21 伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）

▼MF

8 鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）

10 堂安律（フランクフルト／ドイツ）

13 中村敬斗（リヨン／フランス）

19 松木玖生（サウサンプトン／イングランド2部）

24 佐野海舟（マインツ／ドイツ）

28 佐野航大（PSV／オランダ）

▼FW

11 前田大然（イプスウィッチ／イングランド）

【ベンチスタート】

2 中野就斗（サンフレッチェ広島）

5 渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）

6 田中聡（シャルケ／ドイツ）

7 相馬勇紀（FC町田ゼルビア）

12 小久保玲央ブライアン（シント＝トロイデン／ベルギー）

14 伊東純也（ゲンク／ベルギー）

15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）

17 田中碧（リーズ／イングランド）

18 上田綺世（リール／フランス）

20 久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）

25 鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）

26 塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ2部）

29 齋藤俊輔（ウェステルロー／ベルギー）

30 熊坂光希（柏レイソル）

31 谷村海那（横浜F・マリノス）

【ベンチ外】

1 鈴木彩艶（アストン・ヴィラ／イングランド）

9 後藤啓介（フライブルク／ドイツ）

16 安藤智哉（ザンクトパウリ／ドイツ2部）

27 佐藤龍之介（バレンシア／スペイン）



（ABEMA／サッカー日本代表）

