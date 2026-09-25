“イケメン刑事”アン・ボヒョンが再び！ユ・スンホの怪演も光る『財閥 x 刑事』シーズン2、イッキ見必至の話題作

（c） All rights reserved SBS ＆ Studio S 2026

（c） All rights reserved SBS ＆ Studio S 2026

財閥3世なのに親近感！？アン・ボヒョンが生んだ“愛され刑事”

（c） All rights reserved SBS ＆ Studio S 2026

（c） All rights reserved SBS ＆ Studio S 2026

主人公の闇に迫るシーズン2…圧巻の演技にクギ付け

（c） All rights reserved SBS ＆ Studio S 2026

（c） All rights reserved SBS ＆ Studio S 2026

建物を丸ごと購入！？“規格外すぎる”捜査は健在

（c） All rights reserved SBS ＆ Studio S 2026

（c） All rights reserved SBS ＆ Studio S 2026

犬猿の仲から最高のバディへ。難事件を解決する最高のチームが誕生！

（c） All rights reserved SBS ＆ Studio S 2026

（c） All rights reserved SBS ＆ Studio S 2026

（c） All rights reserved SBS ＆ Studio S 2026

わずか10秒で視聴者の心をわし掴み！ユ・スンホの存在感

（c） All rights reserved SBS ＆ Studio S 2026

（c） All rights reserved SBS ＆ Studio S 2026

味方か、それとも黒幕か？物語の結末は、果たして…

（c） All rights reserved SBS ＆ Studio S 2026

（c） All rights reserved SBS ＆ Studio S 2026

（c） All rights reserved SBS ＆ Studio S 2026

■配信情報『財閥 x 刑事』シーズン2Disney+（ディズニープラス）で全話独占配信中（c） All rights reserved SBS ＆ Studio S 2026【ストーリー】世間知らずでリッチな財閥3世のチン・イスが、ひょんなことから警察の凶悪犯罪捜査1課に潜り込み、莫大な財力とコネ、そして持ち前の遊びのスキルを武器に、悪党を追い詰めていく、痛快アクションコメディ『財閥 x 刑事』がパワーアップして帰ってきた。シーズン2では、イスは警察学校での過酷な訓練期間中、その奔放な性格ゆえに鬼教官チュ・ヘラとたびたび衝突していた。数々の試練を乗り越え、ついに正式な警察官として現場に復帰したイスだったが、そこで思いがけない再会を果たす。かつての訓練教官であるチュ・ヘラが、凶悪犯罪捜査1課の新リーダーとして赴任してきたのだ。しかも、二人はパートナーを組むことに--。【キャスト】アン・ボヒョン 『梨泰院クラス』『ユミの細胞たち』『太陽の末裔』チョン・ウンチェ 『ジョンニョン：スター誕生』『パチンコ』【スタッフ】スタッフ演出：キム・ジェホン 『悪鬼』『悪の心を読む者たち』脚本：キム・バダ 『マイネーム：偽りと復讐』