“イケメン刑事”アン・ボヒョンが再び！ユ・スンホの怪演も光る『財閥 x 刑事』シーズン2、イッキ見必至の話題作
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ディズニープラスで独占配信中の『財閥 x 刑事』シーズン2は、財閥3世でありながら刑事という異色の主人公チン・イスが、規格外の捜査で難事件に挑む痛快アクションコメディだ。
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2024年に配信されたシーズン1では、“財閥が刑事になる”というありえない設定と、財力や人脈をフル活用した華やかで豪快な捜査方法が大きな話題に。アン・ボヒョン演じるチン・イスの、破天荒ながらもまっすぐで憎めないキャラクターも多くの視聴者を惹きつけた。
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そしてシーズン2では、そんな作品ならではの爽快感はそのままに、刑事として成長したイスの姿や新たな仲間との関係、過去のトラウマ、さらに物語の鍵を握る新キャラクターも登場。より深みを増したストーリーが展開されている。
シーズンを重ねることで勢いを失う作品も少なくない中、『財閥 x 刑事』シーズン2は高い注目を集め続け、盛り上がりは最高潮に。今回は、先日最終回を迎えた本作の魅力を改めて紐解いていく。
財閥3世なのに親近感！？アン・ボヒョンが生んだ“愛され刑事”
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本作の見どころとして外せないのが、文字通り破天荒ながら憎めない主人公チン・イスを、まるで実在する人物であるかのように生き生きと魅力的に演じるアン・ボヒョンの演技力だ。
繊細かつ安定した表現力に加え、刑事ドラマらしいアクションも完璧にこなす抜群の身体能力。その両方が、唯一無二のキャラクターであるイスを作り上げている。
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大ブレイクのきっかけとなった『梨泰院クラス』での存在感あふれる敵役、ディズニープラスで配信中の『ユミの細胞たち』での優しいながらも優柔不断な彼氏役など、これまでもさまざまなタイプのキャラクターを演じてきたアン・ボヒョン。そんな彼が『財閥 x 刑事』で演じているチン・イスは、財閥3世で体格もよく、さらには弁護士資格まで持つという、ありえないほどのハイスペック男だ。
シーズン1では遊び方もド派手なお騒がせ男だったイスが、ひょんなことから警察官として採用されることに。警察署の仲間と共に、財閥ならではの財力と人脈を大胆に活用しながら事件を解決していく。その一方で、自身にまつわる過去の哀しい真実を知り、深く傷つきながらも人として成長していく過程も描かれる。天真爛漫でありながら思慮深い一面も持つ、そんな多面的なキャラクターをアン・ボヒョンは見事に演じてみせた。
主人公の闇に迫るシーズン2…圧巻の演技にクギ付け
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シーズン2で刑事として成長した姿を見せながらも、相変わらずお調子者のイスに安心感を覚える視聴者も少なくないはず。ところが、序盤から突然息苦しくなったり、過去の記憶がフラッシュバックしたりする様子が心配を誘う。
さらに、精神科へ通院し、薬を服用する姿も。過酷な経験をしたイスが、どのようにしてトラウマを乗り越えていくのかも、今シーズンの大きな軸となっている。
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センシティブなテーマを扱うがゆえに、より丁寧な感情表現が求められるシーンも少なくない。そんな中でも、アン・ボヒョンは繊細な演技でイスの感情にリアリティを与え、視聴者の共感を引き出しながら、シーズン2への没入感を高めている。
また今作では、家族以上に強い絆で結ばれた仲間とのシーンや、ハンスグループの現会長との強固な信頼関係がうかがえる場面など、リラックスした表情のイスが多く見られるのも見どころの1つ。頼もしく成長したイスをさらに生き生きと輝かせる、アン・ボヒョンの演技は必見だ。
建物を丸ごと購入！？“規格外すぎる”捜査は健在
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『財閥 x 刑事』シーズン2では、演出を手がけるキム・ジェホン監督と脚本家のキム・バダが、シーズン1から続投。
第1話では、警察学校を卒業し、カンハ警察署の強行班第1チームに正式着任したイスの姿が描かれる。
共に事件を解決しながら兄弟のように絆を深めてきた同僚、カン・サンジュン演じるパク・ジュニョンと、キム・シンビ演じるチェ・ギョンジン。そしてイスが唯一、肉親のように接して頼っているハンスグループの現会長、キム・ミョンス演じるチェ・ジョンフン。第1話では彼らと共にマルチ商法の詐欺グループを逮捕するため、超豪華な自家用ジェットでメキシコへ飛ぶ場面から物語がスタートし、冒頭から財閥刑事らしさ満点。
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令状なしで捜査するために現場となった建物を丸ごと買い取ったり、証言を得るための賭けだけに射撃場を買い取ったり、犯人を追跡するために超高速のスーパーカーや自家用ヘリコプターまで駆使したり、超高級クラブにももちろん顔パスで入場する。
ハンスグループという大財閥の3世であり、同時に刑事でもあるイスにしかできない財力、人脈、知名度という財閥ならではの力と、警察という公権力。それらを掛け合わせながら仲間と共に犯人を追い詰め、事件を鮮やかに解決していく爽快感こそ、『財閥 x 刑事』シーズン2の大きな見どころであり、唯一無二の魅力でもある。
華やかかつ豪快な方法で犯人を追い詰めていくイスの姿に、驚きながらも思わずスカッとする！ そんな人も多いのではないだろうか。
犬猿の仲から最高のバディへ。難事件を解決する最高のチームが誕生！
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シーズン2でカンハ警察署の強行班第1チームの新チーム長に就任したのが、チョン・ウンチェ演じるチュ・ヘラ。ヘラはイスと同年齢ながらイスの警察学校時代の教官で、過酷な警察学校での訓練期間中も、相変わらず自由でやりたい放題のイスとたびたび衝突。ヘラにとってイスは人一倍厳しい指導をしていた問題児の訓練生であり、イスにとってヘラは口うるさい教官。いわば犬猿の仲の2人なのだ。
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破天荒なイスと超真面目で規則重視のヘラは、上司と部下としても、またチーム員としても当然息が合わず反発しあうのだが、刑事としての正義感と事件を解決したいという気持ちは一緒。そして負けず嫌いな点も一緒。当初はイスが財閥としての私権を利用して捜査することに驚き呆れていたヘラも、どんな事件でも最後まで解決を諦めないイスを見直し、最高のバディとして、そしてジュニョンとギョンジンも含めた最強のチームとして少しずつ距離を縮め、絆を深めていく。
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シーズン1では刑事として経験が無く未熟だったイスが、今回はチーム員と共に事件に真剣に向き合い、優秀で頼もしい刑事に。イスはもちろんドラマの登場人物たちの成長した姿や、関係性の変化を見られるのもシーズンドラマの醍醐味の1つだ。
シーズン2を見ていると、「昔のイスはどんな感じだったかな」「ジュニョンとはいつから仲良くなったんだっけ」「ギョンジンは相変わらず後輩力が高いな」「ジョンフンおじさんのスーパー執事っぷりはやはり最高だな」と、次々に過去の場面が恋しくなってくる。
登場人物たちへの愛着が増し、シーズン1から何度でも再視聴したくなるドラマなのだ。
わずか10秒で視聴者の心をわし掴み！ユ・スンホの存在感
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『財閥 x 刑事』シーズン2から新たに登場し、第8話頃から本格的にストーリーへ絡んでくるのが、ユ・スンホ演じるユ・ソンウォン。
ユ・スンホといえば、5歳で子役デビュー。2002年、9歳の時に出演した映画『おばあちゃんの家』が観客動員数400万人以上という異例の大ヒットとなり、「国民の弟」と呼ばれるようになった名子役出身。その後もドラマ『会いたい』での優しい笑顔の裏側に復讐心を秘めた冷酷な男役や、『リメンバー～記憶の彼方へ～』での抜群の記憶力を持つ弁護士役など、幅広い役柄を演じ、演技力に定評のある俳優として抜群の人気と知名度を誇ってきた。
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それだけに、当然『財閥 x 刑事』シーズン2に出演が決定した際には大きな注目が集まった。特別出演ということで本格的な登場は8話以降なのだが、2話終了後の特典映像として放映されたわずか10秒ほどの映像の中でも、切なさと不穏さを同時に湛えた表情に目が離せなくなるほどの演技を見せ、話題となった。
味方か、それとも黒幕か？物語の結末は、果たして…
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ユ・スンホが今回演じるユ・ソンウォンは、世界的な彫刻家。そして財閥であるメディアグループUBSの末息子でもある。そのため、イスとは幼い頃からの知り合いで、イスがソンウォンを弟分としてかわいがってきた関係だ。個展開催のため海外から韓国へ帰国し、イスと再会したソンウォンも、満面の笑みで「ヒョン」と呼び慕う。
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しかし、そんな彼を、ヘラは連続失踪事件の真犯人ではないかと怪しんでいる様子。ソンウォンとの友情と、刑事としての正義とチームの絆、イスがどんな判断をするのか、イスがトラウマにより覚えていないソンウォンとの出会いが、この先どのように事件と関係していくのか、そして何よりイスはトラウマを克服できるのか……アン・ボヒョンとユ・スンホの演技対決にも、ますます期待が高まる。
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財閥ならではの胸がスカッとする華やかで豪快な捜査＆同僚たちとの軽快なコメディシーンと、心に迫るシリアスなシーンが絶妙なバランスで共存し、1話見ると全シーズン全話を何度も見たくなってしまう中毒性抜群のドラマ『財閥 x 刑事』シーズン2。
この秋の夜長にディズニープラスでぜひ見てほしい作品だ。
執筆：平松道子（MIDUMU）
■配信情報
『財閥 x 刑事』シーズン2
Disney+（ディズニープラス）で全話独占配信中
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【ストーリー】
世間知らずでリッチな財閥3世のチン・イスが、ひょんなことから警察の凶悪犯罪捜査1課に潜り込み、莫大な財力とコネ、そして持ち前の遊びのスキルを武器に、悪党を追い詰めていく、痛快アクションコメディ『財閥 x 刑事』がパワーアップして帰ってきた。シーズン2では、イスは警察学校での過酷な訓練期間中、その奔放な性格ゆえに鬼教官チュ・ヘラとたびたび衝突していた。数々の試練を乗り越え、ついに正式な警察官として現場に復帰したイスだったが、そこで思いがけない再会を果たす。かつての訓練教官であるチュ・ヘラが、凶悪犯罪捜査1課の新リーダーとして赴任してきたのだ。しかも、二人はパートナーを組むことに--。
【キャスト】
アン・ボヒョン 『梨泰院クラス』『ユミの細胞たち』『太陽の末裔』
チョン・ウンチェ 『ジョンニョン：スター誕生』『パチンコ』
【スタッフ】
スタッフ
演出：キム・ジェホン 『悪鬼』『悪の心を読む者たち』
脚本：キム・バダ 『マイネーム：偽りと復讐』
『財閥 x 刑事』シーズン2
Disney+（ディズニープラス）で全話独占配信中
（c） All rights reserved SBS ＆ Studio S 2026
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【ストーリー】
世間知らずでリッチな財閥3世のチン・イスが、ひょんなことから警察の凶悪犯罪捜査1課に潜り込み、莫大な財力とコネ、そして持ち前の遊びのスキルを武器に、悪党を追い詰めていく、痛快アクションコメディ『財閥 x 刑事』がパワーアップして帰ってきた。シーズン2では、イスは警察学校での過酷な訓練期間中、その奔放な性格ゆえに鬼教官チュ・ヘラとたびたび衝突していた。数々の試練を乗り越え、ついに正式な警察官として現場に復帰したイスだったが、そこで思いがけない再会を果たす。かつての訓練教官であるチュ・ヘラが、凶悪犯罪捜査1課の新リーダーとして赴任してきたのだ。しかも、二人はパートナーを組むことに--。
【キャスト】
アン・ボヒョン 『梨泰院クラス』『ユミの細胞たち』『太陽の末裔』
チョン・ウンチェ 『ジョンニョン：スター誕生』『パチンコ』
【スタッフ】
スタッフ
演出：キム・ジェホン 『悪鬼』『悪の心を読む者たち』
脚本：キム・バダ 『マイネーム：偽りと復讐』