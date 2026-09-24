完敗の韓国に広がる衝撃…卓球団体は男女ともに日本が3－0完勝　地元メディアも落胆「早田の壁を越えられず」「銀メダル記録も途切れた」【アジア大会】

愛知・名古屋アジア大会では、9月23日に卓球競技の男女それぞれで団体戦準決勝が行われ、いずれも日本が韓国を破り決勝進出を決めた。

そして、男子も日本が韓国を3-0で退け決勝切符を掴んでいる。韓国メディア『ファイナンシャルニュース』は、「韓国卓球の男女代表は、2026愛知・名古屋アジア大会の団体戦準決勝で、そろって開催国・日本に屈する形となった」と報じた。

男子の敗戦について同メディアは、「韓国男子卓球は、1986年ソウル大会から11大会連続となる団体戦でのメダル獲得には成功した。しかし、1994年広島大会から前回の2022年杭州大会まで続いていた8大会連続の銀メダルは途切れた」として、記録面にも言及している。

団体戦準決勝では男女とも日本の前に1勝も挙げられないまま敗れた韓国。“日韓”対決で喫した敗戦の衝撃は、もうしばらく消えることはないかもしれない。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]