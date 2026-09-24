『超かぐや姫！』興収30億円突破で配給驚き 復活上映で＋3億円「前例のない記録を更新し続けている」
2月20日より劇場公開していたNetflixのオリジナルアニメ映画『超かぐや姫！』が観客動員数150万人、興収30億円を突破した。復活上映した18日～23日の期間中、動員数154万1518人、興収3億6508万2600円を記録し、配給のツインエンジンは「配信先行オリジナルアニメーション映画として前例のない記録を更新し続けている」と伝えた。
【画像】公開された『超かぐや姫！』名場面カット
1週間限定上映として19館で劇場公開された作品だが大反響を受け、その後100館以上で公開となり、Netflixで先行配信を行った作品としては異例の大記録。Netflixで配信中かつBlu-rayの発売もされているなか、いまだ勢いが健在であることを示す結果となった。
同作は、『呪術廻戦 第1期』『チェンソーマン』『うる星やつら』など、名だたるアニメーション作品のオープニング映像演出を手がけてきた、山下清悟氏初の長編監督作品。夢と希望に満ちた仮想空間「ツクヨミ」でのライブステージと、“歌”でつながる少女たちの絆が描かれている。
全国19館で1週間限定公開すると、公開規模の拡大・延長を重ねて4ヶ月のロングランとなった上映は、興収27億円を突破した中で6月18日に一旦終了。その後、9月18日よりMX4D、4DX、SCREENX、ULTRA 4DX、Dolby Atmosといった特別フォーマットを含む復活上映が行われると、記録を伸ばして興収30億円を突破した。
なお、あす25日からは入場者特典第2弾「ファナティック・オマツリ・ガール」応援うちわ（3種ランダム）の配布を開始、劇場の外では「ツクヨミ感謝祭」のVRツクヨミワールドのチュートリアルエリアが先行オープンを開始するなど、さまざまな企画が今後も展開される。
【画像】公開された『超かぐや姫！』名場面カット
1週間限定上映として19館で劇場公開された作品だが大反響を受け、その後100館以上で公開となり、Netflixで先行配信を行った作品としては異例の大記録。Netflixで配信中かつBlu-rayの発売もされているなか、いまだ勢いが健在であることを示す結果となった。
全国19館で1週間限定公開すると、公開規模の拡大・延長を重ねて4ヶ月のロングランとなった上映は、興収27億円を突破した中で6月18日に一旦終了。その後、9月18日よりMX4D、4DX、SCREENX、ULTRA 4DX、Dolby Atmosといった特別フォーマットを含む復活上映が行われると、記録を伸ばして興収30億円を突破した。
なお、あす25日からは入場者特典第2弾「ファナティック・オマツリ・ガール」応援うちわ（3種ランダム）の配布を開始、劇場の外では「ツクヨミ感謝祭」のVRツクヨミワールドのチュートリアルエリアが先行オープンを開始するなど、さまざまな企画が今後も展開される。
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