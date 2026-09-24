子どもが動き出した時の正しい対応法と専門家への相談

勉強の話をしていいかの判断基準は「エネルギー」

相談内容：完全不登校の子に学校や勉強の話をしていい？

意外と知らない？ゲームのルールを守らずキレるADHDの子供に「しなさい言葉を一旦ストップ」すべき理由

思春期の子育てアドバイザーが解説、子どもの「やりたいことがない」を覆す経験の積ませ方

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元中学校教師【道山ケイ】が中学生とそのお父様・お母様に向けて役立つ情報を発信しています！短期間で成績が上がる勉強法・高校受験で失敗しないための秘訣・不登校の解決策・思春期の子どもの特徴・反抗期の子育て方法など。公式サイト：https://tyugaku.net/