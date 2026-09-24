「意外と知らない」完全不登校の子へのNG行動。学校や勉強の話が逆効果になる理由
YouTubeチャンネル「思春期の子育てCh【元中学校教師道山ケイ】」が「【親がやるべきこと】不登校の子に「学校・勉強」の話をしてはいけません」を公開した。動画では、思春期の子育てアドバイザーである道山ケイ氏が、完全不登校の子どもに対する適切な接し方と、親が取るべき行動のステップについて解説している。
中学2年生の男子をもつ親からの「休んでリラックスしているときに、学校や勉強の話をしてもよいか」という相談に対し、道山氏は「基本的にしない方がいい」と回答する。完全不登校の子どもの大半は、朝起きられなかったり家から出られなかったりと「エネルギー切れの状態」だと指摘。その状態で勉強をさせようとしても行動する気力がないため、プレッシャーを与えてさらなる気力低下を招く逆効果になると語る。ただし、学校での一時的なトラブルが原因で気力自体はある場合は、家庭で勉強を促しても問題ないという見極めのポイントも紹介した。
親が取るべき対応として、道山氏は解決の第一歩となる「愛情パラメータを上げる」ことの重要性を説く。子どもが望む「好きなご飯を作る」「笑顔で接する」「楽しい雑談をする」といった行動に注力し、望まないことは避けることで、子どもの心にエネルギーを溜めていくのだという。さらに、将来に対するワクワクするような会話を取り入れることで、エネルギーが溜まった子どもは自ら学校や将来について話し始めるようになると解説する。
子どもが自ら「高校どうしよう」と動き出した際も、まずはその言葉を受け止め、「何か手伝うことあったら言ってね」というサポートのスタンスを保つべきだと道山氏は語る。塾や家庭教師の提案も、本人が望んだタイミングで行うのが効果的だ。また、これらの対応を3ヶ月ほど続けても変化が見られない場合は、やり方が合っていない可能性があるため、不登校の専門家に相談することを勧めている。動画は、愛情によって子どもの心のエネルギーを満たし、自発的な行動を待つことの重要性を示す内容となっている。
中学2年生の男子をもつ親からの「休んでリラックスしているときに、学校や勉強の話をしてもよいか」という相談に対し、道山氏は「基本的にしない方がいい」と回答する。完全不登校の子どもの大半は、朝起きられなかったり家から出られなかったりと「エネルギー切れの状態」だと指摘。その状態で勉強をさせようとしても行動する気力がないため、プレッシャーを与えてさらなる気力低下を招く逆効果になると語る。ただし、学校での一時的なトラブルが原因で気力自体はある場合は、家庭で勉強を促しても問題ないという見極めのポイントも紹介した。
親が取るべき対応として、道山氏は解決の第一歩となる「愛情パラメータを上げる」ことの重要性を説く。子どもが望む「好きなご飯を作る」「笑顔で接する」「楽しい雑談をする」といった行動に注力し、望まないことは避けることで、子どもの心にエネルギーを溜めていくのだという。さらに、将来に対するワクワクするような会話を取り入れることで、エネルギーが溜まった子どもは自ら学校や将来について話し始めるようになると解説する。
子どもが自ら「高校どうしよう」と動き出した際も、まずはその言葉を受け止め、「何か手伝うことあったら言ってね」というサポートのスタンスを保つべきだと道山氏は語る。塾や家庭教師の提案も、本人が望んだタイミングで行うのが効果的だ。また、これらの対応を3ヶ月ほど続けても変化が見られない場合は、やり方が合っていない可能性があるため、不登校の専門家に相談することを勧めている。動画は、愛情によって子どもの心のエネルギーを満たし、自発的な行動を待つことの重要性を示す内容となっている。
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