【卓球】男子団体・日本と中国が決勝進出 60年ぶり『金』めざすなか韓国相手に松島輝空、張本智和Wエースが貫禄勝ち ＜アジア競技大会＞
◇アジア競技大会・卓球(9月20日～28日、スカイホール豊田)
卓球男子団体は23日、準決勝が行われファイナルに進出する2チームが決定しました。
準々決勝のカザフスタン戦で勝利した日本は、準決勝で韓国と対戦。第1試合は松島輝空選手が先陣を切り、相手に力の差を見せゲームカウント3-1で快勝。続く第2試合では張本智和選手が3-0で制すと、最後は戸上隼輔選手がフルゲームの末に勝利。3連勝で韓国を下し決勝進出を決めました。
もう一つのカードは、大会8連覇中の王者・中国がチャイニーズ・タイペイの粘りに苦戦する一幕はありましたが、終わってみれば3-0で勝利。1966年以来60年ぶりの金メダルを目指す日本は、明日24日に行われる決勝で宿敵・中国と激突します。▽日本の日程結果
■予選グループリーグ
20日 ○ 3-0 モルディブ
20日 ○ 3-0 ウズベキスタン
■決勝トーナメント
22日 ○ 3-0 カザフスタン（準々決勝）
23日 ○ 3-0 韓国（準決勝）
24日 vs 中国（決勝）