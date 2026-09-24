◇アジア競技大会・卓球(9月20日～28日、スカイホール豊田)

卓球男子団体は23日、準決勝が行われファイナルに進出する2チームが決定しました。

準々決勝のカザフスタン戦で勝利した日本は、準決勝で韓国と対戦。第1試合は松島輝空選手が先陣を切り、相手に力の差を見せゲームカウント3-1で快勝。続く第2試合では張本智和選手が3-0で制すと、最後は戸上隼輔選手がフルゲームの末に勝利。3連勝で韓国を下し決勝進出を決めました。

もう一つのカードは、大会8連覇中の王者・中国がチャイニーズ・タイペイの粘りに苦戦する一幕はありましたが、終わってみれば3-0で勝利。1966年以来60年ぶりの金メダルを目指す日本は、明日24日に行われる決勝で宿敵・中国と激突します。

▽日本の日程結果■予選グループリーグ20日 ○ 3-0 モルディブ 20日 ○ 3-0 ウズベキスタン ■決勝トーナメント22日 ○ 3-0 カザフスタン（準々決勝）23日 ○ 3-0 韓国（準決勝）24日 vs 中国 （決勝）